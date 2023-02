NBA čempionate – vienos geriausių Sabonio sezono rungtynių

Pergalę „Suns“ klubui lėmė tiksliau sužaistas ketvirtasis kėlinys, kurį šeimininkai laimėjo 30:23.

Labiausiai „Suns“ persvara išryškėjo rezultatyvių perdavimų grafoje – Fynisko klubas jų atliko 33, o „Kings“ – 23.

Nors Kalifornijos klubas pralaimėjo, D. Sabonis sužaidė vienas geriausių sezono rungtynių. Lietuvis per 37,44 min. pelnė 24 taškus, atkovojo 15 kamuolių (6 iš jų puolime), atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, 4 kartus suklydo ir 3 kartus prasižengė.

Tai vienos geriausių D. Sabonio rungtynių šį sezoną.

Už lietuvį rezultatyviau „Kings“ gretose žaidė tik De‘Aaronas Foxas, kuris pelnė 35 taškus. 18 taškų pridėjo Kevinas Huerteris, 11 – Terence‘as Davisas.

Po mainų periodo sustiprėjusiame „Suns“ klube, kuriam vis dar dėl traumos negali padėti Kevinas Durantas, Devinas Bookeris pelnė 32 taškus, DeAndre Aytonas – 29, Joshas Okogie – 19, Chrisas Paulas – 17. Pastarasis įžaidėjas išdalino net 19 rezultatyvių perdavimų.

