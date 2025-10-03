Naudingas T.Sedekerskis neišgelbėjo – pergale džiaugėsi ASVEL

„Baskonia“ ėmė diktuoti savo sąlygas nuo susitikimo pradžios ir po spurto 8:0 7-ąją minutę pirmavo kartą įgijo dviženklį pranašumą – 23:11. ASVEL nesutriko ir iki kėlinio pabaigos sumažino deficitą – 26:33.
Antrajame ketvirtyje baskai dar kontroliavo situaciją (43:30), bet per likusias 4 minutes ir 45 sekundes įmetė vos 2 taškus, o ASVEL pelnė jų net 18 ir įpusėjus mačui jau buvo priekyje – 48:45.
Zac Seljaas looks pretty pleased with himself 😁 nice tongue, sir. pic.twitter.com/3PfWdc1pDb— SKWEEK (@skweektv) October 3, 2025
Po didžiosios pertraukos Prancūzijos klubas toliau kontroliavo situaciją ir 27-ąją minutę pirmą kartą skirtumas buvo dviženklis – 69:59. Toks išliko ir sužaidus tris kėlinius – 77:66.
Ketvirtajame ketvirtyje „Baskonia“ deficitą nukirpo per pusę (72:77), bet ASVEL vėl atsitiesė – 88:76. Svečiams daugiau grįžti į kovą dėl pergalės nebepavyko.
T.Sedekerskis per 24 minutes pelnė 11 taškų (2/3 dvitaškiai, 2/2 tritaškiai, 1/2 baudos metimai), sugriebė 7, perėmė 1 kamuolį, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, išprovokavo pražangą ir surinko 19 naudingumo balų.
ASVEL: Zachary Seljaasas 23 (5/9 tritaškiai, 25 naud. bal.), Nando De Colo 12, Melvijas Ajinca ir Davidas Lighty po 11, Mbaye Ndiaye 10 (5 atk. kam.), Bodianas Massa 10, Glynnas Watsonas 9.
„Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 18 (3/7 tritaškiai), Markusas Howardas 16 (4/9 tritaškiai), Hamidou Diallo 13 (8 atk. kam.), Tadas Sedekerskis (7 atk. kam.) ir Trentas Forrestas (8 atk. kam., 6 rez. perd., 20 naud. bal.) po 11, Khalifa Diopas 8.
