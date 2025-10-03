Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Naudingas T.Sedekerskis neišgelbėjo – pergale džiaugėsi ASVEL

2025-10-03 22:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-03 22:58

Eurolygos antrojo turo rungtynėse Vilerbano ASVEL (1/1) ekipoje savoje arenoje 102:95 (26:33, 22:12, 29:21, 25:29) nugalėjo Tado Sedekerskio atstovaujamą Vitorijos „Baskonia“ (0/2) komandą.

M.Ndiaye sužaidė puikias rungtynes

Eurolygos antrojo turo rungtynėse Vilerbano ASVEL (1/1) ekipoje savoje arenoje 102:95 (26:33, 22:12, 29:21, 25:29) nugalėjo Tado Sedekerskio atstovaujamą Vitorijos „Baskonia“ (0/2) komandą.

REKLAMA
0

„Baskonia“ ėmė diktuoti savo sąlygas nuo susitikimo pradžios ir po spurto 8:0 7-ąją minutę pirmavo kartą įgijo dviženklį pranašumą – 23:11. ASVEL nesutriko ir iki kėlinio pabaigos sumažino deficitą – 26:33.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame ketvirtyje baskai dar kontroliavo situaciją (43:30), bet per likusias 4 minutes ir 45 sekundes įmetė vos 2 taškus, o ASVEL pelnė jų net 18 ir įpusėjus mačui jau buvo priekyje – 48:45.

REKLAMA
REKLAMA

Po didžiosios pertraukos Prancūzijos klubas toliau kontroliavo situaciją ir 27-ąją minutę pirmą kartą skirtumas buvo dviženklis – 69:59. Toks išliko ir sužaidus tris kėlinius – 77:66.

REKLAMA

Ketvirtajame ketvirtyje „Baskonia“ deficitą nukirpo per pusę (72:77), bet ASVEL vėl atsitiesė – 88:76. Svečiams daugiau grįžti į kovą dėl pergalės nebepavyko.

T.Sedekerskis per 24 minutes pelnė 11 taškų (2/3 dvitaškiai, 2/2 tritaškiai, 1/2 baudos metimai), sugriebė 7, perėmė 1 kamuolį, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, išprovokavo pražangą ir surinko 19 naudingumo balų.

REKLAMA
REKLAMA

ASVEL: Zachary Seljaasas 23 (5/9 tritaškiai, 25 naud. bal.), Nando De Colo 12, Melvijas Ajinca ir Davidas Lighty po 11, Mbaye Ndiaye 10 (5 atk. kam.), Bodianas Massa 10, Glynnas Watsonas 9.

„Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 18 (3/7 tritaškiai), Markusas Howardas 16 (4/9 tritaškiai), Hamidou Diallo 13 (8 atk. kam.), Tadas Sedekerskis (7 atk. kam.) ir Trentas Forrestas (8 atk. kam., 6 rez. perd., 20 naud. bal.) po 11, Khalifa Diopas 8.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų