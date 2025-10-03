Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„AS Monaco“ po pertraukos sutriuškino Dubajaus ekipą

2025-10-03 22:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-03 22:26

Eurolygos antrojo turo rungtynėse Monako „AS Monaco“ (1/1) ekipa namuose 103:81 (26:23, 24:23, 29:13, 24:22) sutriuškino Dubajaus „Dubai“ (1/1) krepšininkus.

N.Mirotičius buvo nesulaikomas

0

„AS Monaco“ bandė atitrūkti dar pirmajame kėlinyje, kai sužaidus 6 minutes įgijo 7 taškų pranašumą – 20:13. Vis dėlto svečiai iki pirmojo ketvirčio pabaigos priartėjo – 23:26. Antrajame kėlinyje „Dubai“ ėmė minti varžovams ant kulnų, bet arčiau nei 2 taškai priartėti nesugebėjo ir 4–5 taškų skirtumas buvo populiariausias per antrąją atkarpą, o pirmojo susitikimo dalis pasibaigė Monako klubui esant priekyje 50:46.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos svečiai atsidarė dvitaškiu (48:50), tačiau 9:0 spurtavo monakiečiai – 59:48. „Dubai“ buvo priartėjusi (54:62), bet vėl sekė „AS Monaco“ atkarpa 15:0, kuri sukrovė didžiulį pranašumą – 79:54. Po trijų kėlinių komandas skyrė 20 taškų (79:59), o lemiamą atkarpą šeimininkai pradėjo dar 6 taškais be atsako (85:59) ir likęs laikas buvo tik formalumas.

„AS Monaco“: Nikola Mirotičius 19 (7 atk. kam., 32 naud. bal.), Danielis Theisas 15, Mike‘as Jamesas 14 (5 atk. kam., 8 rez. perd., 22 naud. bal.), Alpha Diallo 12, Kevarriusas Hayesas 11, Jaronas Blossomgame‘as 10, Elie Okobo 9 (7 rez. perd.).

„Dubai“: Mfiondu Kabengele 16 (6 atk. kam., 21 naud. bal.), Džananas Musa (0/4 tritaškiai), McKinley Wrightas ir Filipas Petruševas (8 atk. kam., 24 naud. bal.) po 13.

