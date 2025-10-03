Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Podgoricoje – du išvaryti „Anadolu Efes“ treneriai ir „Hapoel“ triumfas

2025-10-03 22:41 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-03 22:41

Eurolygos antrojo turo susitikime Stambulo „Anadolu Efes“ (1/1) ekipa Podgoricoje 81:87 (22:21, 24:14, 13:26, 22:26) nusileido Tel Avivo „Hapoel“ (2/0) krepšininkams.

V.Micičius šiame mače nežibėjo

0

Turkijos klubas abejas dvigubos savaitės rungtynes su Tel Avivo ekipomis žaidė Juodkalnijos sostinėje dėl saugumo sumetimų.

Po labai lygaus pirmojo kėlinio, kuris pasibaigė „Anadolu Efes“ pirmaujant 22:21, šeimininkai truktelėjo į priekį antrajame, kai laimėjo atkarpą 12:4 ir susikrovė dviženklį pranašumą (41:29), kurį išlaikė ir įpusėjus mačui – 46:35.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos „Hapoel“ grįžo visiškai kitokia – svečių ekipa spurtavo 21:4 ir sužaidus 6 minutes jau buvo priekyje – 56:50. Iki kėlinio pabaigos šeimininkai priartėjo – 59:61.

Ketvirtajame ketvirtyje prabėgus 3 minutėms „Anadolu Efes“ atsiliko (67:71), bet Jordanas Loydas prasižengė ir dar buvo nubaustas technine pražanga. Netrukus atsarginių suolas gavo dvi technines ir išvarytas buvo ne tik vyr. treneris Igoris Kokoškovas, bet ir jo asistentas Radovanas Trifunovičius. Taip Antonio Blakeney sumetė 7 baudų metimus ir „Hapoel“ įgijo dviženklį pranašumą (78:67), kurio šeimininkai likviduoti iki dvikovos pabaigos nebepajėgė.

REKLAMA

„Anadolu Efes“: Jordanas Loydas 25 (3/6 tritaškiai, 29 naud. bal.), Ercanas Osmani 16 (7 atk. kam., 23 naud. bal.), Isaia Cordinier ir Shane‘as Larkinas po 13, Kai‘us Jonesas 8 (6 atk. kam.).

„Hapoel“: Antonio Blakeney 17 (10/12 baudos metimai), Elijah Bryantas 15, Danielis Oturu 12 (9 atk. kam.), Ishas Wainrightas 11 (5 atk. kam.), Chrisas Jonesas ir Vasilije Micičius (1/5 tritaškiai, 5 atk. kam., 6 rez. perd.) po 9.

