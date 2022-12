Naudingas Motiejūnas paskutinę sekundę šventė pergalę prieš ALBA

Likus žaisti 17 sekundžių ALBA puolėjas Benas Lammersas lygino rezultatą. Tuomet pergalingus Monako klubo taškus įmetė su sirena tritaškį pataikęs Elie Okobo.

Monako ekipa ketvirtojo kėlinio pradžioje pirmavo 10 taškų pranašumu, bet Vokietijos klubas rankų nenuleido.

Donatas Motiejūnas nugalėtojų gretose per 19 minučių pelnė 10 taškų (4/5 dvit., 0/1 trit., 2/6 baud.), sugriebė 7 atšokusius kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, blokavo 1 metimą, bet prasižengė 1 kartą ir suklydo 2 sykius.

„AS Monaco“: Alpha Diallo 17 (4 rez. perd.), Jaronas Blossomgame 13, Donatas Motiejūnas 10 (7 atk. kam.), Donta Hallas 8 (5 atk. kam.), Mike Jamesas 8 (5 atk. kam., 6 rez. perd.), Elie Okobo 8 (4 rez. perd.), Yakuba Ouattara 5.

ALBA: Maodo Lo 14 (4 rez. perd.), Benas Lammersas 12 (5 atk. kam.), Tamiras Blattas 11 (4 rez. perd.), Johannesas Thiemannas 10 (6 atk. kam.), Timas Schneideras 9, Louis Olinde 7 (4 atk. kam.), Luke Sikma 6 (5 atk. kam.).

.@ElieOkobo_0 drops his defender and WINS the game for @ASMonaco_Basket 😱😱#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/DkC5svyI3F