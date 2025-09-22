Natalios Bukowieckos jautrus gestas pasaulio lengvosios atletikos čempionate sužavėjo sporto gerbėjus

Prieš moterų 400 m rungties pirmąjį pusfinalio bėgimą N. Bukowiecka pastebėjo, kad vienai iš jos varžovių – norvegei Henriettei Jaeger – kažkas ne taip. Lenkė priėjo prie varžovės ir pasiteiravo, ar jai viskas gerai. Vėliau N. Bukowiecka patarė varžovei, kaip susitvarkyti su įtampa ir taip stipriai nesinervinti prieš startą.
Henriette Jægers and Natalia Bukowiecka pic.twitter.com/PYK5g25pya— Piotr Osłowski 🇵🇱 🇵🇭 (@piotrek_1977) September 19, 2025
„Kameros nufilmavo beprecedentę situaciją. Rungties favoritė priėjo prie jaunesnės varžovės ir su motinišku rūpesčiu akyse paklausė, ar jai viskas gerai. Buvo sunku išgirsti, ką tiksliai Lenkijos atletė pasakė, bet girdėjosi vienas žodis – „kvėpuok“. Tai labai gražus sportiškumo pavyzdys“, – sakė Norvegijos televizijos komentatoriai.
N. Bukowieckos patarimai suveikė. H. Jaeger tą bėgimą baigė trečia ir pateko į finalą.
„Važiuojant į stadioną autobuse buvo labai tvanku, tada pradėjau jaustis prastai. Vėliau dar prisidėjo įtampa prieš startą ir aš ėmiau visa drebėti. Turbūt atrodžiau tikrai prastai, kad Bukowiecka nusprendė pasiteirauti, ar man viskas gerai. Ji prie manęs priėjo ir ramiu tonu pasakė, kad turiu tiesiog ramiai įkvėpti ir iškvėpti. Ji pasakė, kad tai tėra dar vienos lenktynės ir kad man neverta dėl jų taip nerimauti. Man jos žodžiai išties padėjo. Į stadioną išėjau su mintimi, kad čia gerai praleisiu laiką ir nusiteikiau taip, tarsi tai būtų tik dar vienos lenktynės, kurių per karjerą esu turėjusi nemažai“, – sakė H. Jaeger.
N. Bukowiecka irgi buvo paklausta apie savo gestą: „Tiesiog stengiuosi būti geru žmogumi. Taip, mes esame atletės ir bėgimo takeliuose varžomės vienos su kita, bet, tuo pačiu, esame ir žmonės. Aš tiesiog norėjau jai padėti. Esu sukaupusi šiek tiek daugiau patirties tokiose situacijose ir jei žinau, ką patarti varžovei, kad ji pasijaustų geriau, tai aš tą ir padarysiu“.
Finale N. Bukowiecka atbėgo 4-a, H. Jaeger – 7-a.
