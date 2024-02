Namuose KMT titulą ginsiantis Edgaras Ulanovas „Žalgirio“ pranašumo nejaučia: „Pradėsime nuo nulių“

Nuo 2020-ųjų karališko šalies krepšinio sosto neužleidžia Kauno „Žalgiris“, kuris po septynerių metų pertraukos vėl šeimininkaus Citadele KMT finalo ketverte.

Tris pergales paeiliui Eurolygoje iškovoję kauniečiai eilinį sykį bus favoritai sekmadienio vakarą kelti į viršų nugalėtojų trofėjų, tačiau iki to juos skiria mažiausiai 80 minučių kovos prieš įkąsti nusiteikusius „Šiaulių“, Vilniaus „Ryto“ ar Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ klubus.

Pusfinalyje „Žalgiris“ kausis su Žydrūno Urbono atgaivintais šiauliečiais. Nors visai neseniai Kauno ekipa Saulės mieste pasiekė užtikrintą pergalę (87:73), Andrea Trinchieri nenori, kad jo komanda nusviltų nuvertindama daugelio nurašytą ekipą ir pakliūtų į savotiškus spąstus. Savo strategui pritaria ir „Žalgirio“ kapitonas Edgaras Ulanovas.

„Komandinė dvasia ir vieno tikslo siekimas yra, – apie šeštadienio oponentus kalbėjo E. Ulanovas. – Pavojinga komanda, kurią potencialiai slėgs mažesnis spaudimas nei mus. Kaip ir mūsų treneris sakė, kai yra spąstai, nes visi tikisi pergalės jau dabar. Rezultatas bus 0:0. Jei klaustumėte, koks mūsų pranašumas, tai švieslentėje pranašumo nėra – pradėsime nuo nulių.“

Žalgiriečių vedlys tikisi, jog gimtojo miesto aistruoliai neleis savo namuose šeimininkauti kitų komandų sirgaliams ir „Žalgirio“ arenoje pergalės dainas galiausiai trauks pilnos tribūnos.

„Manau, kad svarbiausias dalykas ir pagrindinis motyvas yra tas, kad tai galimybė iškovoti titulą. Daugiau motyvacijos niekam iš mūsų nereikia. Pusfinaliai visada būna intriguojantys, jau nekalbant apie sekmadienį, kuris būna kulminacinė diena. Renginys visada aukšto lygio ir pastaraisiais metais tik kyla į viršų. Ištikimiausi fanai, kurie mėgsta tokius renginius, myli krepšinį, turi nepraleisti šios progos“, – teigė Kauno klubo senbuvis.

Bilietus į Citadele KMT finalo ketvertą vis dar galite įsigyti čia.

Citadele KMT finalo ketverto išvakarėse – LKL.lt pokalbis su E. Ulanovu.

Nuo Naujųjų metų Eurolygoje turėjote intensyvų laikotarpį ir dabar šiame turnyre turite kelių savaičių pertrauką. Kaip kol kas einasi ši savaitė, kuomet ketvirtadienį ar penktadienį neturėsite Eurolygos rungtynių ir pagrindinis veiksmas lauks tik savaitgalį?

Sausio mėnesį, įskaitant ir vasario pirmas dienas, buvo trys dvigubos savaitės. Be galo daug rungtynių, mažai treniruočių. Kadangi žaidėme pirmadienį, o ne savaitgalį, turime kelias dienas pilnai pasiruošti taurei. Taurės savaitę visada nebuvo Eurolygos, sąlygos visiems vienodos. Džiaugiamės, kad turime daugiau laiko pasiruošti tiek fiziškai, tiek taktiškai ir laukiame savaitgalio.

Atrodo, kad pastaruoju metu prie A. Trinchieri atsiradusį solidumą atsinešate ir į vietines pirmenybes, kur pasiekiate triuškinančias pergales. Ar pasikeitė požiūris į „Betsafe-LKL“?

Požiūris yra toks pats. Visada eini žaisti dėl pergalės. Kitas dalykas – kadangi paskutiniu metu žaidžiame geriau, suprantame ir papildome vienas kitą, gal dėl to ir pergalės gaunasi lengvesnės. Treneris gali panaudoti didesnę rotaciją. Per mažiau minučių žaidėjai gal ir išsikrauna maksimaliai. Dėl to ir rezultatai tokie gaunasi. Bet sezonas ilgas. Kad visada taip bus, niekas negarantuoja. Reikia pasidaryti taip patiems. Smagu, kad pergalės labiau užtikrintos, bet jokiais būdais negalima jų vadinti lengvomis. Visa tai reikia pasidaryti ir stipriai ties tuo dirbti.

Jūsų treneris nėra tas specialistas, kuris sukasi tik savo vietinėje rinkoje, tai – savotiškas krepšinio kosmopolitas. Galbūt jaučiasi, kad jis įdeda pastangų, norėdamas ir Lietuvoje gaudytis taip, lyg būtų vietinis?

Net neabejoju, kad jis sulaukia daug patarimo iš mūsų štabo lietuvių, kurie pažįsta lygą ir žaidėjus puikiai. Treneris turi daug patirties, dirbdamas skirtingose šalyse, moka prisitaikyti prie visko. Iškart atėjęs palaipsniui daro korekcijas, daro, ko jis nori, ką mato. Tuo pačiu nepamiršta ir kitų nuomonės.

Keenanas Evansas Europoje šiuo metu tikriausiai neturi sau lygių. Ar tas faktas, kad savaitgalį žaisite dėl titulo, leidžia tikėtis, kad jūsų lyderis rodys eurolyginę savo versiją?

Manau, kad noras ir tikslas būtų matyti visus pikinėje formoje, atsinešime, koncentracijoje ir išpildyme. Ne vien Keenano, visų žaidėjų. Norisi, kad visi, kurie žais, būtų maksimaliai naudingi komandai. Apie Keenano svarbą yra daug apšnekėta, nereikia kažko pridėti. Visi ir taip suprantame, kad šiomis dienomis jis žaidžia ypač gerai ir demonstruoja gerą formą.

Pastaruoju metu išskirtinis yra ir Laurynas Birutis, kuris „Betsafe-LKL“ yra naudingiausias žalgirietis. Kaip manote, ar dabartinės formos Lauryną gali pristabdyti kažkas iš Citadele KMT finalo ketverto komandų?

Manau, kad visi varžovų treneriai bandys atimti tiek Keenano, tiek Lauryno stipriąsias puses. Norės pastatyti juos į nepatogias situacijas. Žinote, niekas jiems tikrai neleis lengviausiais keliais pelnyti taškus. Bus rimtas ir labai svarbus komandinis darbas, kad palengvintume jiems tas situacijas ir kad jie susirinktų tuos skaičius, kuriuos renka pastaruoju metu.

Prieš kiekvieną Citadele KMT finalo ketvertą ar „Betsafe-LKL“ finalo seriją esate priskiriamas prie favoritų laimėti MVP prizą, nes tokių apdovanojimų savo kolekcijoje turite jau daug. Šiemet jau esate vienas vyriausių žaidėjų, sukaupusių tokių rungtynių patirties. Ar su laiku vis lengviau susitvarkyti su įtampa, ar jaudulys visada išlieka toks pats?

Kad lengviau – nepasakyčiau. Visada tik sunkiau pagal mane. Kad ir laimi titulą ar kažkokį asmeninį apdovanojimą, būna sunkiau tai pakartoti. Natūrali žmogaus psichologija. Kažkas gal sako, kad laimėsi lengvai ar panašiai, bet taip nėra. Visada sunkiau apginti titulą ar pakartoti kažką.

Pusfinalyje su „Šiauliais“ absoliuti dauguma mato lengvą jūsų pergalę ir rezervuoja vietą finale. A. Trinchieri teigia, kad tai yra spąstai, o į tokius spąstus kiekvienais metais taurės varžybose pakliūva vienas kitas Eurolygos klubas. Kaip jums išvengti šių spąstų?

Pasižiūrėjus paprastai, „Šiaulių“ komanda atėjus naujam treneriui yra pakilime. Emocinis fonas geresnis, žaidėjų kūno kalba visai kitokia ir žaidimas kitoks, palaikymas. Tai atsispindi rezultatuose. Jei pradžioje sezono buvo prastesni rezultatai, dabar yra visai kitaip ir tas žaidimas kitoks. Ir rungtynėse su „7bet-Lietkabeliu“ matėsi, kad panevėžiečiai pabėga, bet „Šiauliai“ greitai sugrįžta.

Komandinė dvasia ir vieno tikslo siekimas yra. Pavojinga komanda, kurią potencialiai slėgs mažesnis spaudimas nei mus. Kaip ir mūsų treneris sakė, tai yra spąstai, nes visi tikisi pergalės jau dabar. Rezultatas bus 0:0. Jei klaustumėte, koks mūsų pranašumas, tai švieslentėje pranašumo nėra – pradėsime nuo nulių.

Kitas pusfinalis vyks dar iki jūsų mačo, tad žengdami ant parketo jau žinosite, kas lauks sekmadienį. Kokių rungtynių tikitės tarp „Ryto“ ir „7bet-Lietkabelio“?

Bus gera kova, gero lygio pusfinalis. Abi komandos žaidė Europoje, dabar baigė tuos pasirodymus. Treneriai tikrai paruoš vieni kitiems siurprizų. Abi komandos turi pakankamai ir patyrusių, ir jaunesnių žaidėjų, tam tikrų ginklų, kuriais gali bausti varžovą. Bus įdomus pusfinalis, bent jau iš žiūrovo pusės tokio norėtųsi. Laimės tie, kurie bus geresni ir to nusipelnys.

Pernai „Betsafe-LKL“ finalo serijoje „Rytas“ net ir Kaune liko labai netoli titulo prieš Eurolygos atkrintamųjų „Žalgirį“, taip parodydami, kad varžovai gali atlaikyti atmosferą, o tuomet paskutinėmis minutėmis gali laukti nervų karas. Pergalės atveju, kiek skiriasi titulo šventimas, kai jį laimite lengvai nuo to, kai paskutinėmis sekundėmis dar nesate užtikrinti, kad netrukus apsivilksite čempionų marškinėlius?

Jei atvirai, tai jokio skirtumo. Jei sugebi laimėti, tai visiškai nesvarbu, ar lengvai, ar sunkiai. Statai tą namą sezono metu, keli savo žaidimo kreivę į viršų, lipdaisi, kaip komanda, ir tu nori, kad titulas būtų laimėtas. Galų gale, ar lengvai, ar sunkiai, nėra jokio skirtumo. Dėl to ir žaidi, treniruojiesi, patitri išgyvenimus visą sezoną. Visada norisi lengviau, bet nebūtinai gaunasi. Viską vainikuoja titulas – ir sunkų darbą, ir lengvesnį. Jausmas toks pats, titulai visi vienodai svarbūs. Kai pamatai, kad jį laimėjai, po metų ar dvejų nelabai kam įdomu, kaip jis buvo laimėtas, matai tik tai, kad jis buvo laimėtas.

Akivaizdu, kad Kauno publika yra pripratusi prie Eurolygos kovų, bet Citadele KMT finalo ketvertas čia vyks tik antrą kartą. Kodėl kauniečiams vertą gyvai stebėti šio savaitgalio kovas, nepaisant to, kad neatvyksta Madrido „Real“, „Barcelona“ ar kitas Europos grandas?

Manau, kad svarbiausias dalykas ir pagrindinis motyvas yra tas, kad tai galimybė iškovoti titulą. Daugiau motyvacijos niekam iš mūsų nereikia. Pusfinaliai visada būna intriguojantys, jau nekalbant apie sekmadienį, kuris būna kulminacinė diena. Renginys visada aukšto lygio ir pastaraisiais metais tik kyla į viršų. Ištikimiausi fanai, kurie mėgsta tokius renginius, myli krepšinį, turi nepraleisti šios progos.

Dar vienas savaitgalio akcentas bus Danieliaus Lavrinovičiaus pasirodymas „Betsafe Casino“ snaiperio konkurse. Kiek matote jo pasiruošimą ir kokio rezultato tikitės iš komandos draugo?

Norėčiau iš jo daugiau pasiruošimo, kad skirtų laiko metimams (juokiasi). Bet dar liko kelios dienos, manau, kad įdės darbo. Pernai jo asmeninis rezultatas nebuvo geras. Manau, kad jis prieš save ir komandos draugus, kauniečių sirgalius, kurių bus nemažai, norės reabilituotis. Norisi palinkėti sėkmės, bet suprantame, kad nėra lengvas turnyras ir papildomo spaudimo jam uždėti nesinori. Yra daug gerų metikų, kurie mes sekmadienį – daug patyrusių, mačiusių, laimėjusių ar buvusių šalia to. Sunku nuspėti tokius turnyrus, kartais juos nulemia vienas metimas. Kitą kartą neužtenka ir 19 ar 20 metimų, reikia daugiau.