Namuose dominavęs „Cavaliers“ klubas antrą kartą susitvarkė su „Magic“

Rytų konferencijos atkrintamųjų serijoje Klivlandas pirmauja 2:0.

Tiesa, dviejų pergalių atkrintamosiose „Cavs“ nebuvo iškovojusi nuo 2018 metų, kai komandos gretose dar žaidė LeBronas Jamesas.

Donovanas Mitchellas davė toną, o „Cavs“ pirmavo nuo pradžios iki pabaigos, kaip ir pirmosiose rungtynėse. Būtent jis buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose su 23 taškais.

Dariuso Garlando dvitaškis likus 9 min. iki rungtynių pabaigos suteikė „Cavaliers“ net 22 taškų persvarą (87:65), todėl paskutinį kėlinį Klivlandas prie savų sirgalių žaidė ramiai.

Allen block ➡️ Garland assist ➡️ Mobley dunk 🔥



Cavs getting it done on both ends in Game 2 on NBA TV! pic.twitter.com/kSJMFzaFpb

