„Knicks“ dramatiškai išplėšė pergalę iš „76ers“ rankų ir dar labiau išsiveržė atkrintamųjų serijoje

Likus kiek daugiau nei 30 sekundžių „Knicks“ atsilikinėjo penkiais taškais ir buvo atsidūrę ties pralaimėjimo riba.

Jaleno Brunsono tritaškis iš kampo buvo taiklus, todėl likus 27 sekundėms iki rungtynių pabaigos rezultatas buvo 101:99.

Nors pirmąjį savo mestą tritaškį Donte DiVincenzo prametė, tačiau Isaiah Hartensteinas sugriebė atšokusį kamuolį ir perdavė jį OG Anunoby, kuris vėl grąžino kamuolį D. DiVincenzo, o šis pataikė ir priartino „Knicks“ 102:101.

DIVINCENZO AND BRUNSON DRILL BACK-TO-BACK 3'S AND THE KNICKS TAKE THE LEAD! 🔥



13.1 REMAINING IN GAME 2 ON TNT 🍿 pic.twitter.com/x0PwLjhsbw

