Mykolas Alekna – naujasis disko metimo karalius: lietuvis pagerino pasaulio rekordą!

Rekordinis buvo 5-asis M.Aleknos metimas – lietuvio diskas skriejo 74,41 m. Visgi, po keliolikos minučių pranešta, kad teisėjai, atlikę papildomus matavimus, rezultatą pakoregavo į 74,35 m.

M .Alekna 27 cm pagerino vokiečio Jurgeno Schulto pasaulio rekordą (74,08), kuris gyvavo net nuo 1986 m. birželio. Tai buvo ilgiausiai išsilaikęs vyrų lengvosios atletikos pasaulio rekordas. M.Alekna aplenkė ir tėvą Virgilijų (73,88) bei estą Gerdą Kanterį (73,38).

M.Alekna Ramonoje jau pirmu metimu gerino karjeros rekordą (72,21 m), nors tąkart buvo aiškiai nepatenkintas metimo išpildymu. Antru bandymu lietuvis diską nusviedė 70,32 m, trečiu – 72,89 m.

Tada atrodė, kad vėjas kiek aprimo ir ketvirtu mėginimu M.Alekna diską metė 70,51 m. Po rekordinio penkto metimo varžybos buvo trumpam sustabdytos, kad teisėjai galėtų tiksliai išmatuoti atstumą ir pateiktų rekordinį rezultatą ratifikavimui. Paskutiniu bandymu lietuvis diską numetė 70,50 m.

21-erių metų M.Alekna praėjusią savaitę su trenksmu pradėjo 2024 m. sezoną, kai Berklyje (JAV) diską nusviedė 71,39 m. Tuo metu tai buvo jo karjeros rekordas ir geriausias sezono rezultatas pasaulyje.

Not only did Mykolas Alekna set the WR, but he finally bettered the family record held by his dad Virgilijus Alekna of 73.88m, now #3 All-time. pic.twitter.com/Lk7JGhldOU