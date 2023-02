Motinystė ir sportas (ne)suderinama: kodėl nėščios sportininkės vis dar diskriminuojamos?

Vilniaus „Žalgirio“ gretose žaisiančio naujoko islando Arni Vilhjamssono žmona atvirame interviu atskleidė, su kokiais sunkumais susidūrė akimirkomis, kurios įprastai yra laimingiausios moters gyvenime.

Kai pastojo, S. Bjork žaidė Liono „Olimpique“ klube. Nors iš pradžių labai dvejojo ir bijojo komandai pranešti apie savo nėštumą, tačiau nuolatinis pykinimas ir bendras silpnumas futbolininkę paskatino tai padaryti greičiau.

„Sėdėjome rūbinėje, visa komanda. Ten buvo direktorius, darbuotojai, fiziologai. Ir aš pasakiau, kad pastarąsias kelias savaites jaučiausi blogai, nes: „Taip... Aš nėščia.“

Buvo juokinga matyti jų reakcijas, nes kai kurie iš jų buvo labai šokiruoti. Manau, kad buvo daug prieštaringų emocijų – kai žaidėja sako esanti nėščia, tai ypatingas momentas, bet kartu atsiranda ir nemažai nežinomųjų“, – momentą prisiminė ji.

Neilgai trukus gydytojai S. Bjork rekomendavo nebežaisti, todėl ji turėjo pradėti derinti su Liono klubu detales dėl laikino pasitraukimo.

„Gydytojas pasakė, kad šiuo metu turėčiau nustoti žaisti. Be to, keli komandos nariai buvo užsikrėtę COVID-19 ir jis toliau plito. Nerimavau, kas gali nutikti, jei užsikrėsiu.

Nežinojau, kaip tai paveiktų kūdikį. Tiesiog norėjau likusį nėštumą būti namuose Islandijoje, kur galėčiau suprasti gydytojus savo gimtąja kalba ir būti šalia mamos, partnerio ir šeimos. Taigi paklausiau klubo direktoriaus ir jis sutiko mane išleisti.

Su komanda pasirašėme mano planą, jie padėjo sutvarkyti dokumentus dėl draudimo ir balandžio pirmąją išskridau į Islandiją.“

Grįžusi į Islandiją sportininkė tarsi lengviau atsikvėpė. Ji turėjo nemažai reikalų ir buvo pasinėrusi į malonų laukimą iki kol negavo pirmojo savo atlyginimo po išvykimo iš klubo. Visa suma, kurią savo sąskaitoje pamatė S. Bjork buvo tik nedidelė socialinio draudimo dalis.

„Galvojau, kad tiesiog atlyginimas nebuvo sumokėtas laiku. Pasitikslinau su kitomis žaidėjomis, tačiau jos buvo gavusios viską tada, kada reikia. Visgi per daug nesijaudinau iki tol, kol negavau tokio paties antrojo atlyginimo.

Tada kreipiausi į savo agentą, kuris susisiekė su klubo direktoriumi. Jis nieko neatsakė, todėl netrukus išsiuntėme oficialius laiškus. Kai direktorius pagaliau atsakė, jis atsiprašė ir sakė, kad man bus pervesta trūkstama atlyginimo suma.

Visgi trečiąjį mėnesį gavau tą patį, ką anksčiau, o direktorius teisinosi tuo, kad pagal Prancūzijos įstatymus jis nėra man nieko skolingas“, – savo patirtį pasakojo S. Bjork.

Kartu su savo agentu futbolininkė bandė aiškintis kilusias problemas pasitelkiant FIFPro asociaciją, bet kadangi tai nedavė jokių rezultatų, jie ketino kreiptis ir į FIFA.

Sužinojęs apie tai „Olympique“ klubo direktorius pareiškė, kad „Jei Sara eis į FIFA su tuo, ji neturi ateities Lione“.

Po tokio teiginio S. Bjork buvo sukrėsta. Besilaukdama ji nenustojo galvoti apie tai, kaip po nėštumo grįš sportuoti, tačiau dabar atrodė, kad ji prarado savo darbą.

Pagimdžiusi sūnų Ragnarą kartu su vyru S. Bjork išskrido atgal į Lioną. Futbolininkė buvo pasiruošusi pilna jėga sugrįžti į treniruotes ir įrodyti, kad yra verta vietos klube, tačiau su ja buvo elgiamasi kitaip, nei prieš tai.

„Nors iš pradžių man buvo pasakyta, kad kiti klubo nariai kovos su manimi už mano teises, tačiau nieko panašaus nesulaukiau.

Man buvo liepiama nesivežti kūdikio kartu į išvykas, nes jis gali trukdyti kitiems komandos nariams jei verks, tačiau aš su tuo kategoriškai nesutikau. Mano sūnus buvo mažas ir priklausomas nuo manęs, juolab, kad jį tuo metu dar maitinau“, – kalbėjo sportininkė.

Nors beveik visas klubo personalas nesiskaitė su sportininke taip, kaip prieš nėštumą, S. Bjork rankų nenuleido. Gegužę iš FIFPro organizacijos jie gavo ieškinio sprendimą, kuris nurodė komandai išmokėti visus praleistus atlyginimus.

Kadangi „Olympique“ laikėsi savo nuostatos, kad atlyginimai nebus mokami pagal Prancūzijos įstatymus, S. Bjork kreipėsi į FIFA.

„Pagal privalomas FIFA nuostatas nėštumo metu ir iki motinystės atostogų pradžios turėjau teisę į visą atlyginimą. Tai yra mano teisių dalis, ir to negali ginčyti net toks didelis klubas kaip Lionas.

Tai atrodė kaip finansinio saugumo garantas visiems žaidėjams, kurie per savo karjerą nori susilaukti vaiko. Kad tai nėra „galbūt“ ar nežinomybė.

Ragnarui beveik metai, o mes kaip šeima jaučiamės puikiai. Dabar esu „Juventus“ ir esu labai laiminga.

Bet noriu įsitikinti, kad niekam nebereikės išgyventi to, ką išgyvenau aš. Ir aš noriu, kad Lionas žinotų, kad tai nėra gerai. Tai ne „tik verslas“. Čia kalbama apie mano, kaip darbuotojo, kaip moters ir kaip žmogaus, teises“, – teigė futbolininkė.

Po tokio viešo Islandijos futbolininkės pareiškimo viešojoje erdvėje pasklido ir daugiau nuomonių apie sportininkių, kurios nori susilaukti vaikų karjeros metu, teises.

WNBA žvaigždė Dearica Hamby socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė, kad Las Vegaso „Aces“ jai „melavo, iš jos tyčiojosi, ja manipuliavo ir buvo diskriminuojama“, kai pasklido naujienos apie jos mainus į Los Andželo „Sparks“.

D. Hamby padėjo „Aces“ iškovoti pirmąjį WNBA čempionatą būdama nėščia. Apie nėštumą ji pranešė per komandos čempionato paradą.

„Neprofesionalus ir neetiškas būdas, kuriuo su manimi buvo elgiamasi, buvo traumuojantis“, – „Instagram“ rašė D. Hamby. „Kad su manimi taip elgtųsi organizacija, MOTERYS, kurios yra motinos... Mes kovojame už nuostatas, kurios pagaliau palaikytų ir apsaugotų žaidėjus, kurie yra tėvai. To negalima panaudoti prieš mane.“

“The women I love and admire for their strength and grace did not get that way because sh!t worked out. They got that way because sh!t went wrong and they handled it. They handled it a thousand different ways on a thousand different days, but they handle… https://t.co/2Fji4oVlsB pic.twitter.com/KOzTyLtZM2