Mohamedas Salah – antrąkart geriausias „Premier“ lygos futbolininkas

Per 35 rungtynes M. Salah pelnė 23 įvarčius ir atliko 13 rezultatyvių perdavimų bei tapo pirmuoju „Liverpool“ žaidėju per 48 metų šių rinkimų istoriją, kuriam pavyko iškovoti šį titulą ne vieną kartą.

Mo Salah is the PFA Players' Player of the Year for the second time 🏆🏆 pic.twitter.com/2Jy3DNpDrg

Pirmą sykį M. Salah geriausiu „Premier“ lygos žaidėju pripažintas 2017/18 m. sezone.

Taip pat paaiškėjo ir „Premier“ lygos komanda, kurioje vietos atsirado net šešiems „Liverpool“ žaidėjams: šalia M. Salah taip pat į geriausią komandą pateko jo komandos draugai Alissonas, Trentas Alexanderis-Arnoldas, Virgilas van Dijkas, Thiago Alcantara ir Sadio Mane.

Iš „Premier“ lygos čempionų „Manchester City“ ekipos – trys žaidėjai: Joao Cancelo, Kevinas De Bruyne‘as ir Bernardo Silva.

Šalia šių žaidėjų taip pat yra „Man United“ puolėjas Cristiano Ronaldo ir „Chelsea“ gynėjas Antonio Rudigeris.

Nepaisant to, kad pagal įvarčius su M. Salah pirmavęs „Tottenham“ puolėjas Sonas Heungas-Minas taip pat buvo įmušęs 23 įvarčius, tačiau jam vietos tarp puolėjų neatsirado.

Tik M. Salah, K. De Bruyne‘as ir Cancelo išlaikė savo pozicijas geriausioje komandoje nuo 2020/21 m. sezono.

The PFA Premier League Team of the Year has been announced! 🤩



What are your thoughts? #BBCFootball pic.twitter.com/2oRu3jG1Md