Žaidėjų algas mažinti ketinanti „Barcelona“ su žaidėjais nesitaria: „Į mus iki šiol niekas nesikreipė“

„Diario AS“ praneša, kad dabartinis „Barcelonos“ prezidentas Joanas Laporta nusprendė įvesti „algų kepurę“. Nuo šiol žaidėjų algos neviršys 10 mln. eurų per metus. J. Laporta viliasi, kad tie futbolininkai, kurie dabar uždirba daugiau nei po 10 mln. eurų, sutiks dar kartą susimažinti algas ir padėti klubui.

„Barcelonos“ veteranas Sergio Busquetsas spaudos konferencijoje pripažino, kad apie tokius planus išgirdo iš žiniasklaidos. Klubo vadovai apie tai jam dar nieko nesakė.

„Girdėjau, kad buvo prikalbėta įvairiausių dalykų. Nežinau, ką jie man pasakys, kai grįšiu iš atostogų. Man norėtųsi, kad klubo vadovai asmeniškai išdėstytų visus savo planus, o ne turėčiau perskaityti apie juos žiniasklaidoje. Juk aš visada pasiruošęs padėti.

REKLAMA

Į mus iki šiol niekas nesikreipė ir nieko neprašė. Jūs žinote tiek pat, kiek aš. Aš dėl tokių planų nepykstu, tik norėčiau, kad viskas būtų sakoma akis į akį, o ne per žiniasklaidą. Tokiais atvejais norėtųsi susitikti su prezidentu ir aptarti, kaip galime padėti klubui, o ne skaityti žiniasklaidoje apie vadovų kuriamus planus“, – tikino S. Busquetsas.

Naujoji strategija per metus „Barcelonai“ galėtų leisti sutaupyti 160 mln. eurų. Klubas nori, kad geriausi žaidėjai per metus gautų 6-8 mln. eurų, vidutiniokai – 4-5 mln. eurų, o jaunimas ir atsarginiai futbolininkai – 2-3 mln. eurų per metus.

Neoficialiais duomenimis, S. Busquetsas per metus uždirba apie 15 mln. eurų.