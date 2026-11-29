Paskutiniame raunde dominavęs S. Ažibajevas, regis, buvo įsitikinęs, kad gali užbaigti kovą anksčiau laiko, tačiau net ir nuaidėjus finalinei sirenai jis nenustojo atakuoti varžovo – toliau bandė jį smaugti, nors į narvą jau buvo įžengę keli žmonės, signalizavę apie kovos pabaigą.
The Co-Main event between 🇰🇬 Sanjar Azhibaev (25-14-1) and 🇰🇿 Myrzabek Abylai (7-2-1) ends in a Majority Draw. The perfect night is over but more importantly we have a bizarre ending as Azhibaev appeared to be confused and didn't realise the fight was over... #Octagon93 https://t.co/3aczuYMaFYREKLAMAREKLAMA— RedMMA (@RedSmokeLLM) November 10, 2026
Tuomet teko įsikišti teisėjui, kuris fiziškai sustabdė S. Ažibajevą, kad šis nebetęstų agresyvių veiksmų prieš M. Abylai.
Kodėl kovotojas ignoravo finalinę sireną ir į narvą įžengusius žmones, lieka neaišku. Jo elgesys ir išraiška veide tik dar labiau sustiprino šios situacijos absurdiškumą.
Teisėjai galiausiai paskelbė lygiąsias.
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