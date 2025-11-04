Mirė buvęs „King of Kings“ čempionas 36-erių Vladimiras Tokas

„King of Kings“ ir „Glory“ organizacijose kovojęs V. Tokas mirė dėl staigaus širdies sustojimo.
V. Toktasynovas dar 2016 m. kovojo ir ringe Lietuvoje, kai KOK turnyro kovoje dėl sunkiasvorių čempiono diržo nusileido Juliui Mockai, tačiau kai J. Mocka atlaisvino čempiono diržą, vėliau V. Tokas tapo KOK sunkiasvorių čempionu.
V. Toktasynovas taip pat kovojo „Glory“ ringe, kur patyrė du pralaimėjimus, iš kurių paskutinis – 2024 m. balandžio 27-ą prieš Sofianą Laidouni per 42 sekundes.
V. Toktasynovas visai neseniai vylėsi sugrįžti į ringą ir buvo išbandęs save bokso ringe.
