Mindaugas Čepas po dviejų testų Kipre: „Šiai dienai labiau pergyvename dėl paties proceso“

Pirmoji dvikova baigėsi taikiai 1:1, antrasis susitikimas palankiau susiklostė Kipro komandai, kuri įrodė savo pranašumą 2:1.
Priminsime, kad ši stovykla buvo dar vienas pasirengimo etapas ruošiantis Europos čempionato atrankos turnyrui, kuris lapkričio mėnesį bus žaidžiamas Lietuvoje. Lietuvos rinktinė čia susitiks su Anglijos, Škotijos bei Latvijos bendraamžiais.
Į kitą atrankos etapą pateks pirmas dvi vietas visose grupėse užėmusios komandos bei viena geriausia trečią poziciją užėmusi ekipa.
Turnyro finalinis etapas 2026-aisiais vyks Velse.
Po susitikimų Kipre juos reziumavo Lietuvos rinktinės treneris Mindaugas Čepas.
„Džiaugiamės suteikta galimybe turėti tarptautines kontrolines rungtynes, o kalbant apie rezultatą, tai kontrolinės rungtynės ne tiek apie jį, o apie tai, kaip mes norime žaisti, atrodyti, apie mūsų susitarimus.
Tai nereiškia, kad mes nenorime laimėti, mes norime laimėti visas rungtynes, ar jos būtų oficialios, ar draugiškos, bet šiai dienai mes ne tiek pergyvename dėl rezultatų, daugiau pergyvename dėl paties proceso, to, kaip mes norime žaisti“, – teigė M. Čepas.
Jis taip pat pridėjo, kad svarbus akcentas šioje stovykloje buvo ir naujų žaidėjų išbandymas.
„Vėlgi, šioje stovykloje turėjome dar daugiau naujų žaidėjų, tai buvo vienas iš akcentų, norėjome išbandyti naujus žaidėjus tiek treniruotėse, tiek kontrolinėse rungtynėse. Turime savo susitarimus ir norėjosi pasižiūrėti, kaip mums sekasi juos pildyti ir kiek mes, lyginant su ankstesnėmis stovyklomis, pasistūmėjome į priekį“, – akcentavo treneris.
Rinktinė į Kiprą vyko kiek nukraujavusi, met su ekipa dėl traumų ar ligų negalėjo vykti keletas svarbių futbolininkų.
„Buvome kiek nukraujavę, dėl traumelių negalėjo su mumis vykti Kristupas Čepulis, Lukas Klišys, Dovydas Sasnauskas jungėsi prie U21 rinktinės, dėl to labai džiaugiamės, kad jis atstovauja U21 rinktinei, taip pat keletas žaidėjų, kurie sirguliavo, turėjo mini traumų.
Bet traumos yra proceso dalis, tad šiek tiek buvome nukraujavę, galbūt dėl to yra kiek apmaudo“, – pasakojo strategas.
Paklaustas apie tai, kokį jam įspūdį paliko Kipro rinktinė, treneris išskyrė agresyvią varžovų gynybą bei kūrybą priekyje.
„Rungtyniaujant prie pietiečių rinktines tos rungtynės turi savo šarmo, vėlgi, šių dviejų rungtynių kontrolinėmis nepavadinčiau, buvo labai panašios į oficialias, nes nė viena komanda nenorėjo nusileisti.
Gal momentais buvo žaidžiama ir per daug agresyviai, bet tai galima suprasti, yra tarptautinės rungtynės, bet Kipras paliko tikrai neblogą įspūdį, nors daugiau dėmesio skyrėmė į tai, kaip norime žaisti mes.
Jie agresyviai žaidžia gynyboje, turi daug kūrybos priekyje, greiti žaidėjai, individualiai techniški ir stiprūs, tad Kipras mane maloniai nustebino“, – atsiliepė treneris.
Iki atrankos, kuri vyks lapkritį, lieka vis mažiau laiko, tad treneris pasidalino tuo, kas jį šiuo metu labiausiai džiugina ir kas dar kelia daugiausiai nerimo.
„Labiausiai džiugina tai, kokį kolektyvą pavyko surinkti ir manau, kad bus dar žmonių, nes skautingas vyksta kiekvieną dieną, tai dar pasipildysime, taip pat mane žavi mūsų vaikinų darbo etika, jų degančios akys, noras kautis už savo šalį
O neramina tai, kad, atsižvelgiant į mūsų paskutines rungtynes, mes suteikiame per daug galimybių priešininkams prie savo baudos aikštelės, šis komponentas yra tas, kurį turėtume gerinti iki kito mėnesio stovyklos. Ir, aišku, sukurtos progos ir jų realizacija, tai yra du esminiai dalykai, į kuriuos labiausiai kreipsime dėmesį spalio mėnesio stovykloje“, – atviravo M. Čepas.
