Miglė Dudėnaitė pelnė sidabro medalį Panamerikos dziudo taurės varžybose Limoje

Svorio kategorijoje iki 78 kg lietuvė iš karto pateko į ketvirtfinalį, kur nugalėjo venesuelietę Zunildą Chavez. Vėliau pusfinalyje M. Dudėnaitė nugalėjo suomę Emmą Krapu ir tik finale turėjo pripažinti kolumbietės Brendos Olayos pranašumą.
Prieš tai M. Dudėnaitė Limoje dalyvavo „Grand Prix“ turnyre. Ten lietuvė nugalėjo vietinę kovotoją Camilą Figueroą, o ketvirtfinalyje jai buvo įrašytas pralaimėjimas prieš Gvinėjos atstovę Marie Branser. Dėl gautos diskvalifikacijos už draudžiamą veiksmą lietuvė tęsti turnyro nebegalėjo.
Dar anksčiau Limoje vyko pasaulio jaunimo dziudo čempionatas, kur Lietuvai atstovavo 4 sportininkai: Simas Polikevičius (iki 66 kg), Varvara Kuchar (iki 57 kg), Marta Navickaitė (iki 78 kg) ir Rugilė Stasiulytė (per 78 kg). S. Polikevičius, M. Navickaitė ir R. Stasiulytė laimėjo po 1 kovą, o V. Kuchar liko be pergalės.
Rugsėjį Europos taurės etape Prahoje (Čekija) Matas Norkevičius (iki 66 kg) ir Augustas Šlyteris (iki 90 kg) liko be pergalių.
