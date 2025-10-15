Lietuvos golfo federacijos turo čempionė paaiškėjo paskutinėse duobutėse

Vyrų tarpe LGF turo lyderių trejetas jau buvo aiškus dar prieš paskutinį turnyrą. LGF turo čempionu tapo Kajus Pacauskas (600 tšk.), antrą vietą užėmė sezoną Lietuvoje kur kas anksčiau užbaigęs ir sėkmingai pirmosiose studentų varžybose JAV startuojantis Giedrius Mackelis (558,33 tšk.), o trečias liko Dominykas Petkevičius (483,33 tšk.).
Nepaisant to, jog sezono lyderiai „The V Golf Club“ varžybose nedalyvavo, tarp kiek vyresnių sportininkų vyko gana atkakli ir įdomi kova. Šįkart varžybose triumfavo Paulius Baltramonaitis su 73 smūgiais (PAR +1). Vos vienu smūgiu jam pralaimėjo Gediminas Mackelis (PAR +2), o trečias liko Darius Momkus (PAR +4).
Įdomu, kad šie žaidėjai beveik greta, tik kiek kitokia tvarka, išsirikiavo ir galutinėje LGF turo įskaitoje. Čia D. Momkus užėmė ketvirtąją poziciją, Gediminas Mackelis – penktąją, o P. Baltramonaitis – septintąją.
Tuo tarpu moterų LGF turo čempionė paaiškėjo ne tik paskutiniame etape, bet ir paskutinėse duobutėse. Galiausiai jaunoji Patricija Ulozaitė su PAR +8 rezultatu tapo nugalėtoja ir tai leido su 608,33 taško galutinėje įskaitoje aplenkti taip pat už Atlanto jau persikėlusią Rugilę Pauliukonytę (600 tšk.).
„Nugalėti visada sunku, ypač – kai privalai tai padaryti. Stengiausi išlikti rami, žaisti savo žaidimą ir nedaryti didelių klaidų. Smagu, kad pavyko sužaisti stabiliai ir išlaikyti poziciją, nors paskutinės trys duobutės buvo sunkios ir psichologiškai, ir fiziškai. Golfo laukų kokybė buvo ideali, tačiau oras nelepino“, – prisipažino P. Ulozaitė.
Trečiąją vietą LGT ture užėmė Evita Babraitytė. Ji „The V Golf Club“ uždarymo turnyre atkakliai kovojo dėl pergalės, bet galiausiai su PAR +10 rezultatu buvo antra.
P. Ulozaitė, apžvelgdama visą sezoną, neslepia, jog laimėtas titulas parodė, jog ji geba gerai sužaisti ne tik vieną turnyrą, bet ir išlaikyti aukštą lygį viso sezono metu.
„Tiek man, tiek šeimai teko įdėti daug pastangų – dalyvavau 11-oje iš 14-os įskaitinių varžybų, tad dėl šio pasiekimo važinėjome po visą Lietuvą. Man tai yra įrodymas, kad galiu būti nuosekli ir siekti savo tikslų. Šiemet siekiau laimėti LGF turą bei patekti į Pasaulio mėgėjų golfo reitingą (WAGR). Abu tikslus pasiekiau, todėl sezoną baigiu patenkinta. Tai motyvuoja sportuoti toliau“, – džiaugėsi P. Ulozaitė.
Talentinga žaidėja prisipažino, kad šiemet labiausiai patobulėjo iš psichologinės pusės. Žiemos periodu ilsėtis ji neketina, nes prieš akis – būsimi startai ir naujos ambicijos.
„Dabar ramiau žiūriu į turnyrus, į savo žaidimą. Sezono metu dukart pakeičiau smūgio techniką, prie šių pokyčių reikėjo priprasti. Svarbiausia, kad technikos pakeitimas leido išvengti traumų, nes pastaruosius porą sezonų baigdavau anksčiau laiko dėl rankų ir nugaros skausmų. Artimiausiu metu didžiausią dėmesį skirsiu fiziniam pasirengimui, kad sustiprėčiau ir kitą sezoną galėčiau žaisti dar efektyviau ir užtikrinčiau, nes laukia daug svarbių tarptautinių turnyrų“, – teigė P. Ulozaitė.
„The V Golf Club“ uždarymo turnyro LGF turo „stroke net“, HCP +8.0 – 18.0 įskaitoje nugalėjo P. Baltramonaitis, antras buvo Gediminas Mackelis, trečias – Povilas Markauskas.
„Stableford“, HCP 18.1 – 36.0 įskaitoje nugalėtoju tapo Mindaugas Ramaška, antras buvo Nerijus Andraitis, trečias – ispanas Alejandro Roldanas.
Galutinėje LGF turo „stroke net“ įskaitoje triumfavo Laurynas Valančius (360,67 tšk.). Antras finišavo D. Momkus (248,33 tšk.), o trečias – buvęs žinomas krepšininkas Giedrius Aidietis (235,83 tšk.).
„Stableford“ įskaitos viso sezono čempionu tapo Auridas Franckevičius (345 tšk.). Antroje pozicijoje liko Nerijus Andraitis (275,67 tšk.), trečioje – Asta Pratusevičiūtė (248,67 tšk.).
„Po kelių metų pertraukos sugrąžinome LGF turą. Pilotinis re-startas pavyko. Norime pasidžiaugti itin gausiu dalyvių skaičiumi. Iš viso LGF turo varžybose šiemet jėgas išmėgino 471 dalyvis. Po kelis kartus aplankėme visus Lietuvos golfo aikštynus. O sudėjus visus 14-ą turo etapų, jame buvo registruoti 1166 žaidėjai.
Žaidėjai sekė savo reitingą, atitinkamai rinkosi, kur dalyvaus ir kurioms varžyboms ruošis. Turas vyko beveik septynis mėnesius. Turėjome daug įdomių ir gražių kovų bei permainigo oro. Svarbiausia, kad sulaukėme daug teigiamų atsiliepimų, todėl LGF turas sugrįš kitais metais“, – džiaugėsi LGF generalinis sekretorius Gediminas Mackelis.
