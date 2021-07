Middletono solo pasirodymas ketvirtojo kėlinio pabaigoje įtvirtino „Bucks“ pergalę NBA finaluose

Serijos rezultatas po šio mačo yra 2:2

Pirmąjį ketvirtį geriau pradėjo „Suns“ krepšininkai, kurie pirmojo ketvirčio viduryje turėjo 9 taškų pranašumą 9:18, tačiau kėlinuko pabaigoje „Bucks“ atletams pavyko sumažinti beveik dviženklį varžovų pranašumą 20:23.

Antrajame ketvirtyje abi ekipos kovojo taškas į tašką ir nė viena ekipa neužleido nė vieno centimetro ant parketo ir po dviejų ketvirčių rezultatas buvo lygus 52:52.

Po ilgosios pertraukos „Suns“ krepšininkai atrodė kiek solidžiau puolime ir iki pat kėlinio pabaigos turėjo trapų kelių taškų pranašumą 76:82.

Ketvirtajame kėlinyje abi ekipos toliau kovojo iš pat paskutiniųjų. Lemiamame kėlinyje Devinas Bookeris jau turėjo 5 pražangas ir jam teko žaisti kur kas atsargiau. Amerikietis šiame mače buvo Finikso ekipos puolimo lyderis ir be jo žaidimas būtų atrodęs kur kas kitaip.

Lemiamoje atkarpoje įspūdingai atrodė Khrisas Middletonas. Pastarasis per paskutiniąsias dvi minutes atliko 3 gerus epizodus puolime ir „Bucks“ krepšininkams padėjo išsiveržti į priekį, o šiame mače K. Middletonas išvis surinko net 40 taškų.

Galų gale lemiamą atkarpą geriau sužaidę „Bucks“ krepšininkai išlygino serijos rezultatą 2:2 ir ketvirtajame mače 109:103 įveikė „Suns“ atletus.

„Bucks“: K. Middletonas 40 (6 atk. kam.), Giannis Antetokounmpo 26 (14 atk. kam., 8 rez. perd.), Brookas Lopezas 14, Jrue Holiday 13 (7 atk. kam., 7 rez. perd.), Patas Connaughtonas 11 (9 atk. kam.).

„Suns“: D. Bookeris 42, Jae Crowderis 15 (8 atk. kam.), Chrisas Paulas (7 rez. perd.) ir Cameronas Johnsonas po 10.

Khris Middleton up to 36 in the game and 20 in the 2nd half.. Fiserv Forum is HYPED!



Bucks up 4 with 20 seconds remaining on ABC. #NBAFinals pic.twitter.com/uJMHvdYZg4