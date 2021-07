Dar vienas įvertinimas: Dončičius taps NBA 2K žaidimo veidu

Pagrindiniu žaidimo veidu tapo Slovėnijos ir Dalaso „Mavericks“ žvaigždė Luka Dončičius.

Slovėnas tapo vos antruoju europiečiu, kuris buvo taip pripažintas „NBA 2k“ serijos žaidimų kūrėjų. Ant „NBA 2k19“ viršelio puikavosi Giannio Antetokounmpo atvaizdas.

