Memfio ekipa išvykoje 124:121 palaužė Klivlando „Cavaliers“ krepšininkus ir iškovojo aštuntąją pergalę svečiuose iš eilės.
Tai naujas „Grizzlies“ klubo rekordas. Ankstesnis septynių pergalių išvykoje pasiekimas buvo užfiksuotas 2010 metais. Memfio klubas taip pat dvigubai pagerino savo ankstesnį geriausią sezono startą išvykose.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Camas Spenceris, pelnęs 26 taškus. Tayloras Hendricksas pridėjo 20, o naujokas Cameronas Boozeris ir Cedricas Cowardas surinko po 18 taškų.
Klivlando komandoje išsiskyrė Donovanas Mitchellas, pelnęs 34 taškus. Gynėjas pirmą kartą šį sezoną bent 30 taškų surinko dvejose rungtynėse paeiliui.
Jarrettas Allenas pridėjo 19 taškų ir 9 atkovotus kamuolius.
Rungtynės buvo itin atkaklios – pirmaujanti komanda keitėsi net 22 kartus, iš jų aštuonis sykius ketvirtajame kėlinyje.
Likus 2 min. 43 sek., D. Mitchellas išvedė „Cavaliers“ į priekį 119:116, tačiau svečiai atsakė spurtu 8:2.
Likus 1 min. 26 sek., C. Boozeris realizavo abi baudas ir persvėrė rezultatą Memfio naudai – 120:119.
Vis dėlto „Cavaliers“ dar turėjo puikią galimybę išsigelbėti.
Likus 6,6 sek., Samas Merrillas išprovokavo C. Boozerio pražangą, tačiau prametė abu baudų metimus, kurie galėjo išvesti Klivlando ekipą į priekį.
Kamuolį atkovojęs T. Hendricksas buvo sustabdytas pražanga. Jis realizavo abi baudas bei įtvirtino „Grizzlies“ pergalę.
Memfio klubas taip pat nutraukė septynių pralaimėjimų seriją tarpusavio susitikimuose su „Cavaliers“. Pastarąjį kartą Klivlando ekipą jis buvo įveikęs 2023 metais.
„Grizzlies“ vertėsi be rezultatyviausio komandos žaidėjo Ty Jerome'o, kuris dėl dešiniojo klubo skausmų praleido trečiąsias rungtynes iš eilės. Šį sezoną gynėjas vidutiniškai pelno po 25,4 taško.
„Cavaliers“ gretose dėl traumų nežaidė Peytonas Watsonas ir Evanas Mobley.
Artimiausiose rungtynėse Memfio komanda namuose priims „Golden State Warriors“, o Klivlando ekipa NBA taurės susitikime kovos su Indianos „Pacers“.
„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 34 (12/18 dvit., 2/9 trit., 4 atk. kam.), Jarrettas Allenas 19 (7/14 dvit., 9 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.), Mario Hezonja 16 (5/7 dvit., 2/5 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Jamesas Hardenas (3/7 trit., 6 atk. kam., 9 rez. perd.) ir Meleekas Thomas (4/6 trit.) po 14, Tyrese Proctoras 8 (2/4 trit.), Samas Merrillas 7 (1/4 trit.), Thomas Bryantas 5 (4 atk. kam.), Norchadas Omieris (7 atk. kam.) ir Craigas Porteris po 2.
„Grizzlies“: Camas Spenceris 26 (4/5 dvit., 5/6 trit., 7 rez. perd.), Cedričius Cowardas 20 (4/7 trit., 5 rez. perd.), Cameronas Boozeris (4/6 dvit., 8 atk. kam., 4 per. kam., 5 rez. perd.) ir Tayloras Hendricksas (5/5 dvit., 6 atk. kam.) po 18, Zachas Edey 11 (5/7 dvit.), Jerami Grantas 8, Jaylenas Wellsas (4 atk. kam.), Kris Murray (1/4 trit.) ir Olivier-Maxence Prosperis po 5, Quintenas Postas ir Jahmai Mashackas (1/4 trit.) po 3, Javonas Smallas 2 (0/4 trit., 4 atk. kam., 5 rez. perd.).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.