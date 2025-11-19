Masiulis: apie „Real“ permainas, Williamso-Gosso sugrįžimą ir krūvių iššūkius

„Real“ sezono starte turi sunkumų ir Eurolygoje per 11 mačų yra pasiekę 5 pergales. Prieš Ispanijos sostinėje laukiantį iššūkį Lietuvos čempionų vyr. treneris Tomas Masiulis išskyrė būsimo oponento stiprybes.
„Vykstame žaisti su komanda, kuri turi daug patyrusių žaidėjų, atletiškumą, ūgį ir kiekvienoje pozicijoje – didelį pasirinkimą, – spaudos konferenciją pradėjo T.Masiulis. – Laukia sunki išvyka. Svarbu bus stabdyti jų greitą puolimą ir, aišku, Tavareso faktorius irgi labai svarbus gynyboje. Sunku rasti jų silpnų vietų.“
Spaudos konferencija:
– Po sunkių išvykų praėjusią savaitę turėjote laisvą savaitgalį Lietuvoje. Kokią komandą išvydote treniruotėse?
– Žiūrėjome vaizdo įrašus, kaip davėme daug lengvų taškų Dubajuje. Reakcija yra, bet viską reikia parodyti aikštėje..
– Ilgus metus buvome įpratę matyti laisvą „Real“ krepšinį, bet su Sergio Scariolo atrodo viskas stipriai keičiasi. Kokius pagrindinius pakeitimus matote?
– Pasikeitė treneris, žaidėjų nemažai. Dabar mažiau yra laisvės, daugiau žaidžiama metikams ir ketvirtiems numeriams, Hezonjai ir Lylesui. Braižas pasikeitė, bet atletiškumas ir fiziškumas liko. Jie nori bėgti kaip ispaniška komanda, Campazzo užkuria gerai visą komandą. Jie turi daug ginklų.
– Paminėjote Facundo Campazzo, jo skaičiai šiemet yra stipriai kritę. Ar jis išlieka pagrindinis „Real“ žmogus, nuo kurio stipriai priklauso galutinis rezultatas?
– Sezono pradžioje sunkiau įsivažiavo, bet dabar vėl yra savo rogėse. Visos vadžios eina per jį, pradžioje daugiau Felizas žaidė, bet dabar įžaidėju rotuojami Campazzo ir Maledonas.
– Minėjote Tavareso faktorių. Praeitą savaitę buvo sunkumų tiek su Milutinovu, tiek su Kabengele. Ką iš tų mačų galima pasiimti?
– Jie – skirtingi žaidėjai. Tavaresas nėra toks, kuris eina po krepšiu ir laužia, ką darė Kabengele ir Milutinovas. Tavaresas – daugiau gynybinis, bet aišku, matydami mus, jie žais per jį. Bet gynyboje jis uždaro visą baudos aikštelę ir kaip jį ištraukti... O įmesti per jį nėra lengva. Čia jo didžiausias privalumas.
– „Real“ šiemet pasikvietė nemažai NBA aplinkos naujokų, o ryškiausiai atrodo Trey Lylesas. Kas leido jam taip greitai adaptuotis Eurolygoje?
– Jis daug žaidžia, bet gali pataikyti, supranta europinį krepšinį. Jis – universalus žaidėjas, o gynėjai geri aplink. Tikrai greitai prisitaikė ir yra svarbi dalis.
– Jūs pats trejus metus nuolat tiesiogiai dalyvavote „El Clasico“. Kaip Ispanijoje prisimenate tą priešpriešą tarp šių dviejų klubų? Kuo pasijausdavo, kad tai – išskirtinis mačas?
– Jausdavosi pagal žiūrovus, ypač Barselonoje, kad šios rungtynės yra daugiau nei rungtynės. Geriausi prisiminimai, geros kovos buvo. Įdomu buvo ruoštis ir dalyvauti. Daugiausiai prisimenu emocijas, kokios jos virdavo tiek šalia aikštės, tiek joje. (šypsosi)
– Dovydas Giedraitis matėme vėl iškrito iš rikiuotės, o kokia yra Nigelo Williamso-Gosso situacija?
– Jis jau kažkiek bando, vakar bandė, šiandien irgi bandys. Bet į Madridą neskrenda dar. Artimiausiu metu mes jo laukėme, nes dabar jau yra teigiamų postūmių.
– Kalbant apie traumas, Eurolygoje jū yra daug, taip pat NBA. Steve'as Kerras ir Vassilis Spanoulis kalbėjo griežtai apie tvarkaraštį. Kaip jūsų nuomone, ar būtent tvarkaraštis lemia traumas?
– Mano laikais žaidėme dvigubai mažiau rungtynių. Sezone komandos žaidžia 90–100 rungtynių. Čia yra didžiausias pasikeitimas. Manau, kad yra per daug mačų. Dabar turime daugiau žaidėjų, bandome rotuoti, kiti nebūna patenkinti, kai juos keiti. Bet pabaigoje sudėjus, skaičiuoji ir matai, kad gaunami nežmoniški krūviai. Tai atsiliepia traumoms. Galvojau skusiuosi tvarkaraščiu, bet paskaičiau Kerrą, tai pagalvojau, kad mes dar ilsimės. Čia juokauju aišku.
– Praietą savaitę Miuncheno „Bayern“ Eurolygoje kelis žaidėjus tiesiog patausojo. Ar galima sakyti, kad šita tendencija ateina ir į Eurolygą?
– Kiekvieni žiūri kas geriau ir naudingiau. Ar turi žaidėją 100 proc. vienose rungtynėse, ar 60–70 proc. – dvejose. Taktikos, visi ieško sprendimų ir nori išeiti iš tų situacijų. Mes kol kas taip nedarome, bet kažkokia mintis gal irgi yra.
