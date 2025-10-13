Marcusas Rashfordas papasakojo kodėl pastovumas Barselonoje padėjo pagerinti žaidimą

„Jaučiuosi, tarsi būčiau buvęs labai ilgą laiką nenuspėjamoje, nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Dėl to dar sunkiau išlaikyti pastovumą, – M. Rashfordas prisipažino interviu ITV. – Manau, pastovumas yra būtent tas dalykas, kurį turiu įnešti į savo žaidimą. Būtent to aš ir siekiu.“
Futbolininko žodžiai suprantami platesniame kontekste – Anglijos rinktinės puolėjas per savo karjerą prie „Manchester United“ klubo dirbo net su aštuoniais skirtingais treneriais, o dabar buvo paskolintas į „Barceloną“, kur jo forma gerėja ir jam suteikiama daugiau pasitikėjimo.
„Siekti pastovumo nėra lengva, ypatingai kai keičiasi tiek daug kintamųjų tavo gyvenime ir treniruotėse“, – aiškino M. Rashfordas.
Jis nustebo, kad kartais, nepriklausomai nuo aplinkybių, geriausioje formoje išlikti būna sunku, tačiau siekia tęsti darbą, kad tai taptų jo kasdienybe.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!