TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga" ir „El Clásico"

Marcusas Rashfordas papasakojo kodėl pastovumas Barselonoje padėjo pagerinti žaidimą

2025-10-13 21:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-13 21:07

Marcusas Rashfordas interviu metu atvirai kalbėjo apie tai, kas lėmė jo pagerėjusius rezultatus persikėlus į „Barcelona“.

Marcusas Rashfordas | Scanpix nuotr.

Marcusas Rashfordas | Scanpix nuotr.

0

„Jaučiuosi, tarsi būčiau buvęs labai ilgą laiką nenuspėjamoje, nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Dėl to dar sunkiau išlaikyti pastovumą, – M. Rashfordas prisipažino interviu ITV. – Manau, pastovumas yra būtent tas dalykas, kurį turiu įnešti į savo žaidimą. Būtent to aš ir siekiu.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Futbolininko žodžiai suprantami platesniame kontekste – Anglijos rinktinės puolėjas per savo karjerą prie „Manchester United“ klubo dirbo net su aštuoniais skirtingais treneriais, o dabar buvo paskolintas į „Barceloną“, kur jo forma gerėja ir jam suteikiama daugiau pasitikėjimo.

„Siekti pastovumo nėra lengva, ypatingai kai keičiasi tiek daug kintamųjų tavo gyvenime ir treniruotėse“, – aiškino M. Rashfordas.

Jis nustebo, kad kartais, nepriklausomai nuo aplinkybių, geriausioje formoje išlikti būna sunku, tačiau siekia tęsti darbą, kad tai taptų jo kasdienybe.

