  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Italijoje – pergalingas Augustino Klimavičiaus įvartis

2025-10-13 16:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-13 16:05

Sekmadienį Italijos „Serie D“ lygoje savo antrą sezono įvartį pelnė puolėjas Augustinas Klimavičius.

Augustinas Klimavičius | Klubo nuotr.

Sekmadienį Italijos „Serie D“ lygoje savo antrą sezono įvartį pelnė puolėjas Augustinas Klimavičius.

0

Startinėje „Sestri Levante“ klubo sudėtyje žaidęs lietuvis pasižymėjo 12 minutę ir šis jo įvartis tapo pergalingu, kadangi „Sestri Levante“ svečiuose 1:0 įveikė „Gozzano“ klubą.

Po šios pergalės „Sestri Levante“ su 13 taškų rikiuojasi ketvirtoje lygos vietoje.

Ispanijos ketvirto diviziono ketvirtoje grupėje Ernestas Juškevičius žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujama „Lorca Deportiva“ namuose 0:0 sužaidė su „CD Extremadura“ ekipa.

Rimantė Jonušaitė | Klubo nuotr.
Jonušaitė žaidė Europoje, Mačiulaičio įvarčio Šiaurės Airijoje neužteko

