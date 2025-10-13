Italijoje – pergalingas Augustino Klimavičiaus įvartis

Startinėje „Sestri Levante“ klubo sudėtyje žaidęs lietuvis pasižymėjo 12 minutę ir šis jo įvartis tapo pergalingu, kadangi „Sestri Levante“ svečiuose 1:0 įveikė „Gozzano“ klubą.
Po šios pergalės „Sestri Levante“ su 13 taškų rikiuojasi ketvirtoje lygos vietoje.
Ispanijos ketvirto diviziono ketvirtoje grupėje Ernestas Juškevičius žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujama „Lorca Deportiva“ namuose 0:0 sužaidė su „CD Extremadura“ ekipa.
