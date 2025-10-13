FIFA planuoja keisti pasaulio futbolo čempionato tvarkaraštį: Saudo Arabijos turnyras gali vykti 2035 metų žiemą

2034 m. pasaulio futbolo taurė, kurią rengs Saudo Arabija, tikriausiai vyks ne prieš tai planuotais lapkričio–gruodžio mėnesiais, o per sausio–vasario mėnesius 2035 metais. Toks sprendimas susijęs su noru išvengti švento musulmonų mėnesio Ramadano, kuris tuo laikotarpiu tradiciškai krenta į vėlyvą 2034 metų rudenį ir žiemą. Tokį poslinkį galėtų patvirtinti FIFA prezidentas Gianni Infantino, kuris pastaruoju metu viešai siūlo didesnį lankstumą rengiant didžiausius pasaulio futbolo turnyrus, atsižvelgiant į klimato ypatumus, kalendoriaus įtemptumą ir religinius aspektus. Jis pabrėžė, kad Pasaulio čempionato organizavimas vasaros mėnesiais Australijoje ar Saudo Arabijoje gali būti pernelyg sudėtingas dėl aukštos temperatūros, todėl svarstomas alternatyvus kalendorinis laikotarpis. Panaši situacija jau buvo 2022 m., kai čempionatas Kataro valstybėje buvo nukeltas į lapkričio–gruodžio mėnesius, praleidžiant tradicinį birželio–liepos laikotarpį. Saudo Arabijos planas perkelti 2034 m. turnyrą į kitus metus būtų pirmas tokiu mastu pakeitimas po šios istorinės precedento.
Tikslaus sprendimo dėl tikslių datų dar nėra, nes FIFA bei regioninės konfederacijos turi suderinti kvalifikacinius langus, transliacijų grafiką ir kitus logistinius klausimus. Visgi preliminarūs planai rodo aiškią tendenciją siekti geresnio žaidėjų pasirodymo ir geresnių sąlygų tiek žiūrovams, tiek komandų pasiruošimo procesams. 2034 m. pasaulio čempionato šeimininkė Saudo Arabija planuoja varžybas rengti penkiuose miestuose – Rijade, Džedoje, Al Khobare, Abhoje ir inovatyviame NEOM projekte. Bus įrengta 15 stadionų, o turnyras taps pirmuoju istorijoje, kuriame dalyvaus 48 komandos vienoje šalyje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!