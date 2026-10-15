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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Man Utd“ vadovai vertina Martinezo išsakytą kritiką, gynėjas paaiškino savo žodžius

2026-10-15 14:01 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-15 14:01
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„Manchester United“ vadovai vertina Lisandro Martinezo išsakytus komentarus po UEFA Čempionų lygos pralaimėtų rungtynių prieš Madrido „Atletico“ ir spręs, ar imtis drausminių priemonių prieš gynėją.

Lisandro Martinezas | EPA / JUANJO MARTIN nuotr.

„Manchester United“ vadovai vertina Lisandro Martinezo išsakytus komentarus po UEFA Čempionų lygos pralaimėtų rungtynių prieš Madrido „Atletico“ ir spręs, ar imtis drausminių priemonių prieš gynėją.

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28-erių metų futbolininkas po skaudaus pralaimėjimo Madride sukritikavo „Raudonųjų velnių“ futbolo direktorių Jasoną Wilcoxą, teigdamas, kad iš jo vasaros žaidėjų perėjimo lango metu tikėjosi daugiau, o sudėtis nėra pakankamai stipri, kad būtų pasiruošusi tokiam vakarui. Pasak ESPN šaltinių, „Man Utd“ klubo vadovai trečiadienį, kuri žaidėjams buvo skirta poilsiui, aptarė L. Martinezo išsakytas pastabas. Ketvirtadienį komanda grįžta treniruotis, tuomet paaiškės, ar klubas imsis tolimesnių veiksmų prieš argentinietį.

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Tuo tarpu L. Martinezas pasidalijo įrašu „Instagram“, kuriame paaiškino, jog po rungtynių kalbėjo vedamas pykčio ir nusivylimo, nes nepavyko pasiekti norimo rezultato.

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„Kai kalbu apie norą pasiekti daugiau, turiu omenyje ambiciją, kurią privalome turėti visi būdami šio klubo dalimi. Augti, stiprėti ir turėti viską, ko reikia norint konkuruoti aukščiausiame lygyje. Tai standartai, kurių visi privalome laikytis – pradedant nuo manęs.

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Visų pirma, mes, žaidėjai, privalome pasiekti rezultatus, prisiimu šią atsakomybę. Privalome iš savęs reikalauti daugiau ir dirbti kartu, kad sugrąžintume „Manchester United“ į viršūnę. Tikiu savo komandos draugais, treneriu ir visais, kurie dirba padėdami šiam klubui žengti į priekį. Esu įsitikinęs, kad kelias į priekį, tai yra tolimesnis darbas kartu, kupinas ambicijų ir atsidavimo“, – teigė L. Martinezas.

Pasak šaltinių, J. Wilcoxas ir toliau išlaiko „Man Utd“ komandos vadovybės palaikymą.

 

 

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