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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Krepšinio diena Lietuvoje: balandžio 23-ioji papildė atmintinų dienų sąrašą

2026-10-15 14:02 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-15 14:02
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Seimas priėmė Atmintinų dienų įstatymo pataisas, į atmintinų dienų sąrašą įtraukta dar viena diena. Siekiant įprasminti išskirtinę populiariausios sporto šakos reikšmę Lietuvai, parlamentarai pritarė Seimo Pirmininko Juozo Oleko siūlymui ir į atmintinų dienų sąrašą įtraukė Krepšinio dieną.

(BNS nuotr.)

Seimas priėmė Atmintinų dienų įstatymo pataisas, į atmintinų dienų sąrašą įtraukta dar viena diena. Siekiant įprasminti išskirtinę populiariausios sporto šakos reikšmę Lietuvai, parlamentarai pritarė Seimo Pirmininko Juozo Oleko siūlymui ir į atmintinų dienų sąrašą įtraukė Krepšinio dieną.

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Krepšinio diena bus minima balandžio 23-iąją dieną. Laukiama, kad šios dienos įsteigimas stiprins tautinę savimonę, istorinę atmintį ir pilietinį pasididžiavimą, skatins fizinį aktyvumą, vaikų ir jaunimo įsitraukimą į sportą, prisidės prie sveikos, vieningos ir aktyvios visuomenės ugdymo bei Lietuvos kaip krepšinio šalies įvaizdžio puoselėjimo.

Krepšinis Lietuvoje niekada nebuvo vien tik sportas, tai mūsų istorijos dalis, dešimtmečiais vienijanti skirtingų kartų bei miestų žmones, lietuvius visame pasaulyje. Krepšinis mūsų šaliai ne kartą suteikė pasididžiavimo, stiprybės ir tikėjimo jausmą, jis garsino Lietuvos vardą visame pasaulyje, o sportininkų pergalės tapo bendrais mūsų tautos laimėjimais. Ne mažiau svarbu ir tai, kas vyksta už didžiųjų arenų durų – vaikų pirmieji metimai į krepšį, trenerių kasdienis darbas, savanorių pastangos, bendruomenių iniciatyvos ir tėvų palaikymas, todėl Krepšinio dienos įtraukimas į atmintinų dienų sąrašą būtų ne vien simbolinis žingsnis, tai pagarba žmonėms, kurie kūrė ir kuria Lietuvos krepšinio istoriją, tai galimybė dar aiškiau priminti jaunai kartai, kad sportu ugdyma ne tik fizinė ištvermė, bet ir atsakomybė, pagarba varžovui bei gebėjimas dirbti komandai“, – pritarti teisės aktui kvietė Seimo krepšinio komandos kapitonas Seimo narys Andrius Bagdonas.

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