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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

3 įvarčius rungtynių pabaigoje pelnęs „Real“ palaužė „AS Roma“, „Bodo/Glimt“ patiesė „Borussia“

2026-10-15 00:05 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-15 00:05
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Madrido „Real“ UEFA Čempionų lygos išvykos rungtynėse po atkaklios kovos 4:3 palaužė „AS Roma“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | EPA / ETTORE FERRARI nuotr.

Madrido „Real“ UEFA Čempionų lygos išvykos rungtynėse po atkaklios kovos 4:3 palaužė „AS Roma“ futbolininkus.

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Martenas De Roonas nuostabiu smūgiu iš tolimos distancijos nepaliko šansų vartininkui ir išvedė „AS Roma“ į priekį 1:0.

Netrukus Kylianas Mbappe fantastišku smūgiu pasiuntė kamuolį į vartus ir greitai atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

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Donyelasl Malenas antrojo kėlinio pradžioje sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir persvėrė rezultatą „AS Roma“ naudai 2:1. Pastarasis netrukus antrą kartą iš eilės tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir rezultatas jau tapo 3:1.

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Pirmasis prie vartininko atremto kamuolio atsidūręs Carlosas Espi pasiuntė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 2:3.

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Endrickas standartinės situacijos metu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išlygino šių rungtynių rezultatą 3:3.

Antonio Rudigeris rungtynių pabaigoje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir išplėšė„Real“ dramatišką pergalę rezultatu 4:3.

M. de Roonas tapo vyriausiuoju Nyderlandų futbolininku (35 metai ir 199 dienos), pelniusiu įvartį Čempionų lygoje nuo Denniso Bergkampo 2005 rugsėjo mėn. (36 metai ir 127 dienos).

K. Mbappe tapo jauniausiuoju futbolininku, sužaidusiu 100 rungtynių Čempionų lygoje (27 metai ir 298 dienos).

„Real“ tai buvo Čempionų lygoje antroji pergalė iš eilės, tuo tarpu „AS Roma“ lieka savo sąskaitoje turėdama vieną tašką. 

Highlights via DasFootball

Tuo tarpu kitame susitikime „Bodo/Glimt“ namuose minimaliu rezultatu 1:0 įveikė Dortmundo „Borussia“ futbolininkus.

Fredrikas Sjovold antrojo kėlinio pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Bodo/Glimt“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

„Bodo/Glimt“ Čempionų lygoje į savo sąskaitą įsirašė pirmąją pergalę, tuo tarpu „Borussia“ patyrė pirmąjį pralaimėjimą.

Highlights via DasFootball

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