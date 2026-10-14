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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Barcola pelnė „hat-tricką“, o „Liverpool“ Čempionų lygoje nepaliko šansų LASK

2026-10-14 21:39 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-14 21:39
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„Liverpool“ UEFA Čempionų lygos fazės etapo išvykos rungtynėse 6:3 sutriuškino LASK futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė antrąją pergalę.

Rungtynių akimirka | EPA / MARTIN DIVISEK nuotr.

„Liverpool“ UEFA Čempionų lygos fazės etapo išvykos rungtynėse 6:3 sutriuškino LASK futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė antrąją pergalę.

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Ronaldas Araujo įpusėjus pirmajam kėliniui standartinės situacijos metu tiksliu smūgiu galva išvedė „Liverpool“ į priekį 1:0.

Bradley Barcola vos po keleto minučių smūgiu iš tolimesnės distancijos pasiuntė kamuolį į vartus ir padvigubino pranašumą 2:0. Pastarasis pirmojo kėlinio pabaigoje antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo 3:0.

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Jeremie Frimpongas antrojo kėlinio pradžioje smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus ir dar labiau padidino skirtumą 4:0.

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Robertas Ljubičičius tiksliu smūgiu sušvelnino rezultatą 1:4, tačiau B. Barcola netrukus pridėjo savo trečiąjį įvartį, taip pat pasižymėjo ir Lewisas Koumas bei rezultatas tapo 6:1.

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Florianas Fleckeris du kartus iš eilės pasiuntė kamuolį į vartus ir dar labiau sušvelnino šio susitikimo rezultatą 3:6.

„Liverpool“ tapo daugiausiai smūgių (19 ) išvykos rungtynių pirmajame kėlinyje Čempionų lygoje atlikusia komanda nuo 2003/2004 m. sezono.

L. Koumas tapo antruoju 21-erių metų arba jaunesniu futbolininku, pelniusiu įvartį ir atlikusiu rezultatyvų perdavimą Čempionų lygos rungtynėse atstovaudamas „Liverpool“ po Steveno Gerrardo 2001 m. (jam taip pat buvo 21-eri).  

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