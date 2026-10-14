„Virtus“ išvykos rungtynėse pranoko be Hifi žaidusią „Paris“

Kol kas Paryžiaus klubas vienintelę sezono pergalę pasiekė prieš Kauno „Žalgirį“, o šiame mače vertėsi be savo lyderio Nadiro Hifi.
Susitikimą „Virtus“ pradėjo spurtu 7:0, tačiau šeimininkai netruko įsibėgėti. Jau pirmasis kėlinys buvo rezultatyvus, o po jo rezultatas buvo lygus – 26:26.
Antrajame ketvirtyje svečiai jau ženkliai pagerino savo gynybą ir tai leido po truputį tolti nuo Paryžiaus ekipos, kuri rėmėsi tolimais metimais. Į pertrauką „Virtus“ išėjo pirmaudama 46:38.
Po pertraukos didžiąją dalį laiko Bolonijos klubas buvo priekyje, tačiau sėkmingiau trečio kėlinio pabaigą sužaidė „Paris“ ir veržėsi į priekį – 65:64.
Lemiamo kėlinio metu „Virtus“ vėl buvo atitrūkusi (82:74), bet šeimininkai lygino rezultatą – 84:84. Svarbų tritaškį smeigė Trentas Frazieras (87:84), bet tuo pačiu atsakė Sebastianas Herrera – 87:87. Bolonijos klubą tritaškiu truktelėjo D.Alstonas (92:89), tačiau šeimininkai vėl lygino rezultatą – 92:92. Vis tik svečius traukė itin sudėtingu metimu T.Frazieras (95:92), o T.Etienne’as sumetė baudas – 94:95. Vieną baudą pataikė S.Carras (96:94), o pergalę galėjęs išplėšti S.Etienne’as metė pro šalį.
Šeimininkų gretose išsiskyrė T.Etienne'as, kuris išmetė 17 tritaškių, pataikė 7, pelnė 23 taškus ir surinko 27 naudingumo balus.
„Virtus“: Derrickas Alstonas 23 (5/7 trit.), Wendellas Moore’as 14 (7 atk. kam.), Rasheedas Bello 12, Marcusas Carras 11 (6 rez. per.), Mouhametas Dioufas 11.
„Paris“: Tysonas Etienne’as 23 (7/17 trit., 7 rez. per.), T.J.Warrenas 19 (8/11 dvit.), Sebastianas Herrera 12 (4/6 trit.), Mouhamedas Faye 10 (6 atk. kam.).
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