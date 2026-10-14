Jokubaičio atkarpa padėjo „Bayern“ pasiekti pergalę prieš „Anadolu Efes“

Jau penktadienį Stambulo klubas viešės Kaune, kur susitiks su „Žalgirio“ krepšininkais.
Susitikimo pradžioje nei vienai iš komandų nepavyko įgyti labiau apčiuopiamo pranašumo, tačiau pirmojo ketvirčio pabaigoje „Bayern“ sužaidė gerą atkarpą ir šiek tiek atitrūko – 26:22.
Miles Norris with the baseline SLAM! #MotorolaMagicMoment @Moto I @FCBBasketball https://t.co/2RIwVQozBZREKLAMAREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) October 14, 2026
Antrajame ketvirtyje „Bayern“ persvarą iki 9 taškų buvo padidinęs Duane’as Washingtonas – 35:26.Abi komandos turėjo problemų ginantis ir į pertrauką Miuncheno komanda išėjo pirmaudama 54:46.
Po pertraukos svečiai ir toliau laikėsi priekyje, o jų pranašumas buvo šoktelėjęs iki 15 taškų – 61:46. Vis tik „Anadolu Efes“ ekipoje ryškus buvo Bruno Fernando ir šeimininkai sugebėjo priartėti – 68:75.
Lemiamo kėlinio metu intriga dar kurį laiką laikėsi, tačiau Camerons Payne’as užsidirbo techninę pražangą, o likus 4 minutėms „Bayern“ pirmavo dviženkle persvara – 90:80. Stambulo ekipa priartėjo (85:90), tačiau lemiamu metu Miuncheno klubą truktelėjo lietuvis, kuris pelnė 5 taškus iš eilės ir „Bayern“ laimėjo 101:93.
Susitikimo pabaigoje dar buvo pašalinti po dvi technines pražangas užsidirbę Cameronas Payne’as ir Matthew Strazelis.
R.Jokubaitis per 20 minučių pelnė 9 taškus (2/5 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo kamuolį, kartą prasižengė, 3 kartus suklydo ir surinko 10 naudingumo balų.
„Anadolu Efes“: Dario Šaričius 21 (6 atk. kam.), Cameronas Payne’as 18 (4/7 trit.), Matthew Strazelis 15 (7 rez. per.), Collinas Malcomas 13, Jordanas Loydas ir Bruno Fernando (11 atk. kam.), Jordanas Loydas po 10.
„Bayern“: Duane’as Washingtonas 21 (5/6 dvit.), Andreasas Obstas 18 (4/6 trit.), Milesas Norrisas ir Rokas Jokubaitis (5 rez. per.) po 9.
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