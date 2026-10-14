Kornelija Riliškytė Europos stalo teniso čempionate pralaimėjo kovoje dėl vietos šešioliktfinalyje

Moterų vienetų varžybose į pagrindinį etapą patekusiai Kornelijai Riliškytei (ITTF-352) nepavyko pateikti dar vienos staigmenos. Lietuvė 2-4 (11:9, 11:6, 13:15, 11:13, 7:11, 10:12) pralaimėjo šveicarei Rachel Moret (ITTF-143) ir nepateko į šešioliktfinalį.
K. Riliškytė prieš tai tapo 13-os grupės nugalėtoja, įveikdama net ir belgę Lilou Massart (ITTF-180).
Lukrecija Juchnaitė, Ignas Šišanovas, Martinas Frizelis ir Ervinas Uzialo grupių barjero neįveikė.
Mišrių dvejetų varžybose visi lietuviai liko be pergalių ir iškrito dar sekmadienį, o vyrų ir moterų dvejetuose savo pasirodymus baigė pirmadienį.
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