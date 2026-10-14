„Bešiktaš“ krito prieš „Hapoel“

„Hapoel“ startavo prasčiau, bet po Dano Oturu taškų greitai rezultatą persvėrė – 11:10. Skirtumas ėmė augti (22:15), bet Conoras Morganas truktelėjo pirmyn „Bešiktaš“ – 18:22.
Anthony Browno tolimas metimas eliminavo beveik visą svečių deficitą (23:24), o kėliniui įpusėjus jis pats darkart pataikė iš toli, lygindamas rezultatą – 33:33. Iki ketvirčio pabaigos „Hapoel“ kiek stabilizavo padėtį ir pranašumą susigrąžino – 43:39.
Elijah Bryantas augino atotrūkį iki dviženklio (51:41), o svečių bandymai artėti buvo atremti. Vasilije Micičius surengė gerą atkarpą, pataikė Amiras Coffey ir Antonio Blakeney, taip „Hapoel“ liko priekyje jau 75:55.
Kontrolę savo rankose toliau turėjo šeimininkai (82:61), pergalės nepaleidę.
„Hapoel“: Elijah Bryantas ir Vasilije Micičius – po 16, Zachas LeDay‘us (6 atk. kam., 22 n.b.), Amiras Coffey (7 atk. kam.) ir Antonio Blakeney – po 15.
„Bešiktaš“: Ante Žižičius 17 (9 atk. kam.), Eugene‘as Omoruyi 12, Wenyenas Gabrielis 10, Anthony Brownas ir Scottie Wilbekinas – po 9.
Dan Oturu says see you later 👋 Excellent anticipation from the big man to read his defender and go past him... #MotorolaMagicMoment @Moto I @HapoelTLVBC https://t.co/34b6dEXixY— EuroLeague (@EuroLeague) October 14, 2026
Tai Odiase with the MONSTER BLOCK! Ain't no way he was letting that in #MotorolaMagicMoment @Moto I @HapoelTLVBC https://t.co/knH1Ow9oVK— EuroLeague (@EuroLeague) October 14, 2026
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