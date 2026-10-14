Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Gargždų“ krepšininkai užtikrintai įveikė Kėdainių komandą

2026-10-14 21:00 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-14 21:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tęsiasi Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) pirmojo etapo kovos. Antrąjį laimėjimą įsirašė „Gargždai“ (2/0), kurie svečių arenoje 101:86 (18:18, 27:20, 30:25, 26:23) susitvarkė su Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“ (0/2).

(Foto: Rokas Lukoševičius)

Tęsiasi Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) pirmojo etapo kovos. Antrąjį laimėjimą įsirašė „Gargždai“ (2/0), kurie svečių arenoje 101:86 (18:18, 27:20, 30:25, 26:23) susitvarkė su Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“ (0/2).

REKLAMA
0

Svečių komanda rungtynes pradėjo geriau (7:2), o Jono Zako ir Aarono Gray‘aus taškai menkai ką keitė kėdainiečiams. Tada apie save priminė Paulius Petrilevičius bei Dylanas Andrewsas, o Danielius Lavrinovičius rezultatą persvėrė – 16:15. Pirmas kėlinys galiausiai baigėsi lygiai – 18:18.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Benjaminas Krikke gera savo atkarpa grąžino persvarą „Gargždams“ (27:23), kurie vis tvirtino savo pozicijas – 34:27. Antrojo kėlinio kontrolę turėję svečiai išsiveržė priekin 45:38.

REKLAMA
REKLAMA

Evaldo Šaulio tolimas metimas skirtumą vertė dviženkliu (54:43), tačiau šeimininkai sureagavo ir ėmė artėti – 54:59. Svarbus buvo J.Zako šūvis, tiesa, taiklūs buvo ir Stanley Davisas su Adomu Sidarevičiumi, tad „Nevėžis-Paskolų klubas“ savo pozicijų nepasigerino – 63:75.

REKLAMA

Intrigos prarasti šeimininkai neketino ir išlaikė panaikinamą atotrūkį – 71:82. Vis tik laikas seko, S.Davisas ir G.Shepardas rinko svarbius taškus „Gargždams“, kurie ėmė artėti pergalės link – 95:77. Paskutinės minutės situacijos nebekeitė.

Primename, kad dabar keturios komandos grumiasi dėl vienintelio bilieto į Citadele KMT turnyro ketvirtfinalį. Į jį be „Gargždų“ ir „Nevėžio-Paskolų klubo“ taip pat pretenduoja „Tauragė“ ir „Jurbarkas-Karys-Manvesta“.

REKLAMA
REKLAMA

Likusios septynios tarptautiniuose turnyruose rungtyniaujančios komandos – Kauno „Žalgiris“, Vilniaus „Rytas“, Utenos „Juventus“, Panevėžio „Lietkabelis“, Klaipėdos „Neptūnas“, „Šiauliai“ ir Jonavos „Hipocredit“ – į kovą įsitrauks nuo ketvirtfinalio etapo, kuris vyks 2027 m. sausio pradžioje.

Į pergalę Gargždų ekipą vedė po 17 taškų pelnę G.Shephardas ir E.Šaulys.

Varžovų gretose su 19 taškų išsiskyrė P.Petrilevičius, panašiu tempu žengė 18 taškų įmetęs J.Zakas. Jam tai geriausias karjeros pasirodymas tiek taškų, tiek efektyvumo (21) grafose.

„Nevėžis-Paskolų klubas“: Paulius Petrilevičius 19, Jonas Zakas 18, Dylanas Andrewsas 14, Aaronas Gray‘us 13 (6 atk. kam.).

„Gargždai“: Evaldas Šaulys (4/6 trit.) ir Grantas Shephardas – po 17, Benjaminas Krikke 16, Adomas Sidarevičius (7 rez. perd.) ir Stanley Davisas (7 rez. perd.) – po 12.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
(Krepsinis.net nuotr.)
„Penktas kėlinys“: naujas ALK prezidentas, sutriuškinti Lietuvos grandai ir Trinchieri pagyros sau
E.Šeškus buvo ryškus
NKL žibėjo žinomi veidai: Šeškus ir Gecevičius vedė „Steką“ pirmyn
M.Devoe buvo puikus (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)
Be trenerio likęs „Neptūnas“ krito sostinėje (1)
Jonas Lekšas (organizatorių nuotr.)
Lekšas atskleidė nepavykusį ALK planą: „Viskas dėl koncerto“

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų