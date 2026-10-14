„Gargždų“ krepšininkai užtikrintai įveikė Kėdainių komandą

Svečių komanda rungtynes pradėjo geriau (7:2), o Jono Zako ir Aarono Gray‘aus taškai menkai ką keitė kėdainiečiams. Tada apie save priminė Paulius Petrilevičius bei Dylanas Andrewsas, o Danielius Lavrinovičius rezultatą persvėrė – 16:15. Pirmas kėlinys galiausiai baigėsi lygiai – 18:18.
Benjaminas Krikke gera savo atkarpa grąžino persvarą „Gargždams“ (27:23), kurie vis tvirtino savo pozicijas – 34:27. Antrojo kėlinio kontrolę turėję svečiai išsiveržė priekin 45:38.
Evaldo Šaulio tolimas metimas skirtumą vertė dviženkliu (54:43), tačiau šeimininkai sureagavo ir ėmė artėti – 54:59. Svarbus buvo J.Zako šūvis, tiesa, taiklūs buvo ir Stanley Davisas su Adomu Sidarevičiumi, tad „Nevėžis-Paskolų klubas“ savo pozicijų nepasigerino – 63:75.
Intrigos prarasti šeimininkai neketino ir išlaikė panaikinamą atotrūkį – 71:82. Vis tik laikas seko, S.Davisas ir G.Shepardas rinko svarbius taškus „Gargždams“, kurie ėmė artėti pergalės link – 95:77. Paskutinės minutės situacijos nebekeitė.
Primename, kad dabar keturios komandos grumiasi dėl vienintelio bilieto į Citadele KMT turnyro ketvirtfinalį. Į jį be „Gargždų“ ir „Nevėžio-Paskolų klubo“ taip pat pretenduoja „Tauragė“ ir „Jurbarkas-Karys-Manvesta“.
Likusios septynios tarptautiniuose turnyruose rungtyniaujančios komandos – Kauno „Žalgiris“, Vilniaus „Rytas“, Utenos „Juventus“, Panevėžio „Lietkabelis“, Klaipėdos „Neptūnas“, „Šiauliai“ ir Jonavos „Hipocredit“ – į kovą įsitrauks nuo ketvirtfinalio etapo, kuris vyks 2027 m. sausio pradžioje.
Į pergalę Gargždų ekipą vedė po 17 taškų pelnę G.Shephardas ir E.Šaulys.
Varžovų gretose su 19 taškų išsiskyrė P.Petrilevičius, panašiu tempu žengė 18 taškų įmetęs J.Zakas. Jam tai geriausias karjeros pasirodymas tiek taškų, tiek efektyvumo (21) grafose.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Paulius Petrilevičius 19, Jonas Zakas 18, Dylanas Andrewsas 14, Aaronas Gray‘us 13 (6 atk. kam.).
„Gargždai“: Evaldas Šaulys (4/6 trit.) ir Grantas Shephardas – po 17, Benjaminas Krikke 16, Adomas Sidarevičius (7 rez. perd.) ir Stanley Davisas (7 rez. perd.) – po 12.
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