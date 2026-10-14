„Olympiacos“ suspendavo Dorsey dėl komentarų socialiniuose tinkluose

OLY ekipos gynėjas sureagavo į Jarono Blossomgame’o ir Dyoniso Aravantinos teiginius tinklalaidėje, kad jo vaidmuo graikų klube yra lengvai pakeičiamas.
„Jeigu viskas yra taip lengvai pakeičiama, kodėl tada manęs tiesiog nepaleidus? Ypač jeigu nenori man mokėti. Kam gaišti laiką ir kurti dramą? Kodėl trenerių štabas jaučia tą baimę“, – reagavo OLY gynėjas,
Kol kas šiame sezone T.Dorsey Eurolygoje žaidžia po 18 minučių, pelno 12,6 taško, atkovoja 1,6 kamuolio, atlieka 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 12 naudingumo balų.
Vis tik mače su Valensijos „Valencia“ jo vaidmuo buvo itin ribotas ir aikštėje gynėjas praleido vos 5 minutes.
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