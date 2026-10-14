Čempionų lygoje – dramatiška Ignatavičiaus klubo pergalė

S. Ignatavičius rungtyniavo trečiajame komandos penkete. Lietuvis ant ledo praleido 16 min. 11 sek. ir atliko 2 smūgius į vartus.
„Fribourg-Gotteron“ (Šveicarija) be Danieliaus Čečekovo išvykoje po baudinių serijos 3:4 pralaimėjo prieš Herningo „Blue Fox“ (Danija).
„Servette“ (11 tšk.) pirmąjį etapą baigė 7-a, o „Fribourg-Gotteron“ (10) – 10-a tarp 24 komandų. Abi ekipos su lietuviais pateko į aštuntfinalį ir ten turėtų žaisti viena prieš kitą.
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