Normantas svariai prisidėjo prie „Surne“ pergalės

Lietuvis per 18 minučių pelnė 14 taškų (2/8 dvit., 2/4 trit., 4/4 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, 3 kartus prasižengė, sykį suklydo ir surinko 16 naudingumo balų.
Nugalėtojams Martinas Krampeljas įmetė 19 taškų, Tryggvi Hlinasonas surinko 15 (6 atk. kam.).
Pralaimėjusiems Jaromiras Bohačikas pelnė 17 taškų (2/7 trit.), Ronaldo Segu surinko 16 (4//9 dvit.).
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