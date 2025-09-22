Mahučich: „Lietus, atmosfera, leidimasis į „baseiną“ po šuolio – tai nepamirštama“

Moterų šuolių į aukštį rungtyje, kurią gerokai sutrikdė liūtis, triumfavo australė Nicola Olyslagers. Ji pirmu bandymu įveikė 2 m aukštį, o 2,02 m aukštis jai nepakluso. Dukart olimpinė vicečempionė N. Olyslagers pasaulio čempionato auksą iškovojo pirmą kartą karjeroje.
Didžiausią staigmeną pateikė Lenkijos atstovė Maria Žodzik, kuri net prastomis oro sąlygomis pagerino karjeros rekordą ir trečiu bandymu įveikė 2 m aukštį. Pasaulio rekordininkė ukrainietė Jaroslava Mahučich ir serbė Angelina Topič pasidalino trečią vietą (po 1,97 m).
„Vėl Tokijas ir vėl bronza. Apdovanojimas yra apdovanojimas. Deja, sezonas jau baigėsi, o tikslai liko neįgyvendinti. Kaip bebūtų, darbus tęsime. Kitąmet grįšime dar stipresnės, su dar daugiau energijos ir motyvacijos. Viena bronza per visą komandą... Reikia bandyti džiaugtis tuo, ką turiu. Reikia išanalizuoti, kas buvo blogai, ir padaryti išvadas. Prieš šokdama į 1,97 m aukštį įsibėgėjau labai gerai, bet kartelei pakilus į 2 m ar 2,02 m nebesugebėjau padaryti to paties.
Ar oras padarė įtaką mano pasirodymui? Sąlygos visoms buvo vienodos. Žinojome, kad lyja. Šitų varžybų nepamiršime iki gyvenimo galo. Lietus, atmosfera, leidimasis į „baseiną“ po šuolio – tai nepamirštama. Toks gyvenimas, toks oras – mes nieko pakeisti negalime“, – sakė J. Mahučich.
Tuo tarpu N. Olyslagers už pirmą pasaulio čempionės titulą dėkojo Dievui.
„Dievas gali pradėti lietų ir gali jį sustabdyti. Man šį kartą pasisekė. Mačiau, kaip krito daugybė kartelių, o maniškė liko nenumušta. Ką aš dar galiu pasakyti? Galiu tik padėkoti Dievui. Lietus negali pritemdyti tavo širdies šviesos, o Jėzus mano širdyje yra jau daugelį metų. Jėzus taip atgaivino mano kūną, kaip jokio žmogaus prisilietimas negalėtų“, – pasakojo australė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!