Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

M.Kiltinavičius tęs darbą į NKL keliaujančiame Mažeikių klube

2025-08-21 17:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-21 17:51

Mažeikių „M Basket“ komanda praėjusią savaitę atsiskaitė su buvusiais savo krepšininkais ir taip įvykdė paskutinę sąlygą, kuri garantavo dalyvavimą Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).

M.Kiltinavičius lieka Mažeikių komandoje (Foto: Lukas Šeputis)

Mažeikių „M Basket“ komanda praėjusią savaitę atsiskaitė su buvusiais savo krepšininkais ir taip įvykdė paskutinę sąlygą, kuri garantavo dalyvavimą Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).

REKLAMA
0

Už po dviejų metų pertraukos į antros pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos kovas sugrįžtančių mažeikiečių komandos vairo ir toliau stovės 43-ejų specialistas Marius Kiltinavičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esu laimingas vėl grįždamas į Mažeikius. Suprantu, kad klubas šiuo metu išgyvena ne patį lengviausią laikotarpį, bet tikiu, kad visi kartu eidami viena kryptimi, įveiksime visus sunkumus. Pasiilgau visų pažįstamų veidų tribūnuose, o ypač visų mūsų ištikimiausių sirgalių. „Ventos Bardakas“, ar jūs pasiruošę? Komandai jūsų reikia kaip niekada anksčiau“,– emocingai apie ateinantį sezoną kalbėjo M. Kiltinavičius.

REKLAMA
REKLAMA

M.Kiltinavičius Mažeikių komandai trumpai vadovavo 2023–2024 m. sezono pradžioje, o į raudonai baltų gretas sugrįžo pernai metų lapkričio mėnesį.

REKLAMA

„Labai džiaugiamės, jog trenerio poste pavyko išsaugoti Marių. Dėl praėjusio sezono įsipareigojimų, kuriuos vykdome jau iš šių metų biudžeto, tikėtina, turėsime vieną mažesnių lygos biudžetų, todėl manau, jog Mariaus patirtis ir gebėjimas atskleisti gerąsias krepšininkų savybes bus labai svarbu ateinančiame sezone, – pasakojo klubo direktorius Mantas Novikas. – Jau nuo praėjusios savaitės dirbame ties komandos komplektavimo darbais. Dėl itin vėlai pradėtų darbų susiduriame su ribota žaidėjų rinka, ypatingai lietuvių krepšininkų, tačiau komplektacija tikrai juda į priekį ir artimiausiu metu pristatysime naujienas. Nepaisant šių sunkumų, į viską žiūrime pozityviai ir dedame pastangas, jog kitame sezone būtume komanda, kurios žaidimą įdomu stebėti.“

„M Basket“ pasiruošimą sezonui pradėti planuoja rugsėjo pradžioje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų