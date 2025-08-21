M.Kiltinavičius tęs darbą į NKL keliaujančiame Mažeikių klube

Už po dviejų metų pertraukos į antros pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos kovas sugrįžtančių mažeikiečių komandos vairo ir toliau stovės 43-ejų specialistas Marius Kiltinavičius.
„Esu laimingas vėl grįždamas į Mažeikius. Suprantu, kad klubas šiuo metu išgyvena ne patį lengviausią laikotarpį, bet tikiu, kad visi kartu eidami viena kryptimi, įveiksime visus sunkumus. Pasiilgau visų pažįstamų veidų tribūnuose, o ypač visų mūsų ištikimiausių sirgalių. „Ventos Bardakas“, ar jūs pasiruošę? Komandai jūsų reikia kaip niekada anksčiau“,– emocingai apie ateinantį sezoną kalbėjo M. Kiltinavičius.
M.Kiltinavičius Mažeikių komandai trumpai vadovavo 2023–2024 m. sezono pradžioje, o į raudonai baltų gretas sugrįžo pernai metų lapkričio mėnesį.
„Labai džiaugiamės, jog trenerio poste pavyko išsaugoti Marių. Dėl praėjusio sezono įsipareigojimų, kuriuos vykdome jau iš šių metų biudžeto, tikėtina, turėsime vieną mažesnių lygos biudžetų, todėl manau, jog Mariaus patirtis ir gebėjimas atskleisti gerąsias krepšininkų savybes bus labai svarbu ateinančiame sezone, – pasakojo klubo direktorius Mantas Novikas. – Jau nuo praėjusios savaitės dirbame ties komandos komplektavimo darbais. Dėl itin vėlai pradėtų darbų susiduriame su ribota žaidėjų rinka, ypatingai lietuvių krepšininkų, tačiau komplektacija tikrai juda į priekį ir artimiausiu metu pristatysime naujienas. Nepaisant šių sunkumų, į viską žiūrime pozityviai ir dedame pastangas, jog kitame sezone būtume komanda, kurios žaidimą įdomu stebėti.“
„M Basket“ pasiruošimą sezonui pradėti planuoja rugsėjo pradžioje.
