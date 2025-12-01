 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

M.Hezonja ir kylanti Kroatijos žvaigždė padėjo įveikti Izraelį

2025-12-01 22:57 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 22:57

Kroatija (2/0) sėkmingai pradėjo pasaulio čempionato atranką. Pirmadienį ji Rygoje 85:71 (25:25, 22:17, 24:14, 14:15) įveikė Izraelį (0/2).

M.Hezonja surinko dvigubą dublį (FIBA nuotr.)

Kroatija (2/0) sėkmingai pradėjo pasaulio čempionato atranką. Pirmadienį ji Rygoje 85:71 (25:25, 22:17, 24:14, 14:15) įveikė Izraelį (0/2).

0

Kroatus vedė į priekį kylanti žvaigždė Michaelis Ružičius. Badalonos „Joventut“ 19-metis surinko 23 taškus (11/13 dvit.), 9 atkovotus kamuolius ir 30 naudingumo balų.

Madrido „Real“ žvaigždė Mario Hezonja surinko dvigubą dublį – 19 taškų (5/12 met.), 13 atkovotų kamuolių ir 26 naudingumo balai.

Izraeliui 20 taškų pelnė ketvirtadienį Kaune žaisiantis Romanas Sorkinas, 11 pridėjo Khadeenas Carringtonas.

