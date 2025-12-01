M.Hezonja ir kylanti Kroatijos žvaigždė padėjo įveikti Izraelį

Kroatus vedė į priekį kylanti žvaigždė Michaelis Ružičius. Badalonos „Joventut“ 19-metis surinko 23 taškus (11/13 dvit.), 9 atkovotus kamuolius ir 30 naudingumo balų.
Madrido „Real“ žvaigždė Mario Hezonja surinko dvigubą dublį – 19 taškų (5/12 met.), 13 atkovotų kamuolių ir 26 naudingumo balai.
Izraeliui 20 taškų pelnė ketvirtadienį Kaune žaisiantis Romanas Sorkinas, 11 pridėjo Khadeenas Carringtonas.
