Lyderiavęs Valančiūnas nukalė „Grizzlies“ pergalę

Lietuvio klubui tai yra tikras šviežio oro gūsis. Koronaviruso nukankinta ekipa per pastarąsias šešerias rungtynes iškovojo 6 pergales.

Tuo tarpu labai sėkmingai žygiuojantys „Kings“ kluptelėjo trečią sykį iš eilės.

J. Valančiūnas per 26 minutes pelnė 25 taškus (1/1 trit.), atkovojo 12 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, dukart prasižengė ir sykį suklydo.

Vidurio puolėjui ketvirtajame kėlinyje buvo skirta nesportinė pražanga. JV sunervino varžovo Chimezie Metu poelgis po dėjimo – oponentas sugalvojo pajodinėti lietuviui ant nugaros.

Chimezie Metu went for a ride after this dunk 🤠 pic.twitter.com/xSjy9AFcYp