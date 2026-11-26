„Šiaulių“ atstovas Selimas Fofana per 34 minutes pelnė 19 taškų (2/6 dvit., 3/4 trit., 6/8 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 4 perdavimus, perėmė kamuolį ir sykį jį prarado, rinkdamas 19 naudingumo balų.
Alexanderis Schumacheris iš Panevėžio „Lietkabelio“ per 35 minutes įmetė 17 taškų (4/7 dvit., 3/4 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 7 perdavimus, 3 kartus klydo, perėmė kamuolį, 2 – prasižengė, rinko 22 naudingumo balus.
Šveicarams taip pat 24 pridėjo Yasminas Mambo, varžovams 25 pelnė Davidas De Juliusas, ginantis Stambulo „Bešiktaš“ garbę.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.