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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuvos moterų rinktinė beveik panaikino 20 taškų deficitą, bet nusileido Suomijai

2026-11-15 17:57 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-15 17:57
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Moterų Europos čempionato atrankoje antrą nesėkmę paeiliui patyrė Lietuvos rinktinė (2/2).

L.Juškaitė pergalės nenukalė (FIBA nuotr.)

Moterų Europos čempionato atrankoje antrą nesėkmę paeiliui patyrė Lietuvos rinktinė (2/2).

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Viliaus Stanišausko auklėtinės išvykoje 69:74 (16:17, 18:18, 10:29, 25:10) nusileido Suomijai (3/1).

Rinktinės susitiko antrą kartą per keturias dienas – Klaipėdoje taip pat stipresnės buvo suomės (76:74).

Pustrečio kėlinio aikštėje vyko lygi kova, bet tuomet šeimininkės ėmėsi bėgti į priekį (49:40).

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Kelį nikstelėjusi Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst tęsė rungtynes, bet susižeidė kita gynėja. Dominyko Paliulytė stipriai pasuko čiurną ir link suolelio patraukti galėjo tik padedama komandos draugių.

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Suomės spurtu 18:2 atsiplėšė 60:42, netrukus skirtumas suapvalėjo iki 20 taškų (64:44).

Ketvirtame kėlinyje lietuvės sugebėjo parodyti charakterį ir po Brigitos Sinickaitės tritaškio prisitraukė iki 64:68. Vis dėlto lemiamu metu lietuvėms stigo aštrumo puolime ir mačo perlaužti nepavyko.

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Lietuvės krūvį puolime dalinosi tolygiai – nė viena žaidėja nepelnė daugiau nei 12 taškų. Koją kišo nekritę tritaškiai (3/15, 20 procentų) ir net 27 klaidos.

Tuo tarpu varžovės turėjo ryškią lyderę. Antruoju šaukimu 2021-ųjų moterų Nacionalinės krepšinio asociacijos (WNBA) naujokių biržoje kviesta A.Kuier per 30 minučių surinko 24 taškus (7/9 dvitaškių, 2/8 tritaškių, 4/5 baudų metimų), 7 atkovotus, 4 perimtus ir 4 prarastus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus, pražangą ir 29 naudingumo balus.

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Kitąmet pirmenybės vyks Lietuvoje, Suomijoje, Švedijoje ir Belgijoje. Visos šios šalys yra ramios dėl savo vietų turnyre, tad atskiroje grupėje varžosi dėl patekimo į pajėgesnį burtų krepšelį.

Suomija: Awak Kuier 24 (7/9 dvitaškių, 7 atk. kam., 5 rez. perd., 4 per. kam., 2 blokai), Lilli Onnela 15 (7/11 dvitaškių, 4 atk. kam.), Sara Bejedi 12 (3/6 tritaškių, 5 klaidos).

Lietuva: Laura Juškaitė (8/10 baud. met.) ir Eglė Šventoraitė (5 atk. kam.) po 12, Giedrė Labuckienė, Daugilė Ūsė (5/6 dvitaškių, 7 atk. kam., 3 blokai) ir Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst (2/10 metimų, 6 atk. kam.) po 10, Brigita Sinickaitė 9 (4 per. kam.), Justė Jocytė 4 (1/7 metimų, 5 rez. perd.), Laura Miškinienė 2 (5 atk. kam.), Gabby Nikitinaitė, Gabija Meškonytė ir Dominyka Paliulytė nepasižymėjo, Eglė Zabockaitė nerungtyniavo.

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