Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Mindaugas Čepas prieš paskutiniąsias metų rungtynes: „Dėsime visas pastangas, kad pasiektume pergalę“

2026-11-15 17:35 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-15 17:35
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jau rytoj Lietuvos nacionalinė rinktinė sužais paskutiniąsias rungtynes 2026 metais.

Mindaugas Čepas | lff.lt nuotr.

Jau rytoj Lietuvos nacionalinė rinktinė sužais paskutiniąsias rungtynes 2026 metais.

REKLAMA
0

Lietuviai pirmadienį nuo 19 valandos Kauno Dariaus ir Girėno stadione susitiks su Lichtenšteino ekipa ir užbaigs šio sezono UEFA tautų lygos ciklą.

Rungtynių išvakarėse spaudos konferencijoje dalyvavo Lietuvos rinktinės treneris Mindaugas Čepas. Jis pranešė, jog visi žaidėjai yra sveiki ir pasirengę susitikimui bei papasakojo, ką pamatė analizuodamas rungtynes prieš Surinamą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pamačiau labai daug gerų dalykų, tų dalykų, kuriuos per ganėtinai trumpą laiką pavyko vaikinams parodyti ir iki jų prisibelsti. Tose rungtynėse gerų dalykų buvo daugiau negu prastesnių dalykų. Visgi, viena iš pagrindinių bėdų yra trečiasis trečdalis. Kai jį pasiekiame, turime sužaisti ramiau, šaltakraujiškiau ir manau, kad tą pataisysime“, – kalbėjo treneris.

REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat pasidalino mintimis apie Lichtenšteino ekipą.

„Tai yra turinti aiškų savo braižą komanda, suprantame, ko treneris nori iš savo komandos. Komanda stengiasi tai vykdyti, žaidžia tokį ganėtinai klampų futbolą, ginasi žemu bloku, stengiasi daug bazuotis viduryje ir labai daug energijos atiduoda ginantis.

REKLAMA

Viena iš pagrindinių detalių ir akcentų tai yra ramybė, ramybė su kamuoliu, kantrybė, neperskubėjimas ir savų šansų išlaukimas, kurie, manau, tikrai ateis“, – apie esminius laukiančių rungtynių akcentus kalbėjo M. Čepas.

Dėl diskvalifikacijos rinktinei šiame susitikime padėti negalės puolėjas Armandas Kučys, o kas užims jo vietą startinėje sudėtyje, treneris neatskleidė.

REKLAMA
REKLAMA

„Turime Faustą [Steponavičių], turime Manfredą [Ruzgį], Edgarą [Dubicką], iš šių trijų opcijų ir rinksimės“, – sakė strategas.

Tarp rungtynių prieš Surinamą ir Lichtenšteiną lietuviai turėjo tris dienas ir, trenerio teigimu, jas pavyko išnaudoti tinkamai.

„Tikrai manau, kad šį laiką praleidome produktyviai, racionaliai paskirstėme savo darbus ir manau, kad didžiąją laiko dalį skyrėme tiems dalykams, ties kuriais strigome prieš Surinamą ir manau, kad šiuo metu esame pilnai pasiruošę laukiančiam susitikimui“, – kalbėjo treneris.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį Azerbaidžanas svečiuose nugalėjo Lichtenšteiną ir užsitikrino pirmąją vietą grupėję, visgi, M. Čepas akcentavo, jog rinktinė paskutiniosiose metų rungtynėse sieks savo sirgaliams padovanoti pergalę.

„Vėlgi, nežiūrint į tai, kaip baigėsi rungtynės tarp Lichtenšteino ir Azerbaidžano, mums nestigs motyvacijos, nes atstovauti Lietuvai tai yra garbė ir dėsime visas pastangas, kad pasiektume pergalę.

REKLAMA

Savo ruožtu dar kartą noriu pakviesti mūsų futbolo mylėtojus į šias rungtynes, palaikyti rinktinę, palaikyti žaidėjus ir kartu būti stadione. Mes sirgalius girdime labai puikiai ir esame jiems dėkingi už jų palaikymą“, – siuntė žinutę treneris.

**********

Likęs Lietuvos vyrų rinktinės lapkričio mėnesio grafikas

Lapkričio 16 diena (pirmadienis)

19.00 val. Lietuva – Lichtenšteinas

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų