Mindaugas Čepas prieš paskutiniąsias metų rungtynes: „Dėsime visas pastangas, kad pasiektume pergalę“

Lietuviai pirmadienį nuo 19 valandos Kauno Dariaus ir Girėno stadione susitiks su Lichtenšteino ekipa ir užbaigs šio sezono UEFA tautų lygos ciklą.
Rungtynių išvakarėse spaudos konferencijoje dalyvavo Lietuvos rinktinės treneris Mindaugas Čepas. Jis pranešė, jog visi žaidėjai yra sveiki ir pasirengę susitikimui bei papasakojo, ką pamatė analizuodamas rungtynes prieš Surinamą.
„Pamačiau labai daug gerų dalykų, tų dalykų, kuriuos per ganėtinai trumpą laiką pavyko vaikinams parodyti ir iki jų prisibelsti. Tose rungtynėse gerų dalykų buvo daugiau negu prastesnių dalykų. Visgi, viena iš pagrindinių bėdų yra trečiasis trečdalis. Kai jį pasiekiame, turime sužaisti ramiau, šaltakraujiškiau ir manau, kad tą pataisysime“, – kalbėjo treneris.
Jis taip pat pasidalino mintimis apie Lichtenšteino ekipą.
„Tai yra turinti aiškų savo braižą komanda, suprantame, ko treneris nori iš savo komandos. Komanda stengiasi tai vykdyti, žaidžia tokį ganėtinai klampų futbolą, ginasi žemu bloku, stengiasi daug bazuotis viduryje ir labai daug energijos atiduoda ginantis.
Viena iš pagrindinių detalių ir akcentų tai yra ramybė, ramybė su kamuoliu, kantrybė, neperskubėjimas ir savų šansų išlaukimas, kurie, manau, tikrai ateis“, – apie esminius laukiančių rungtynių akcentus kalbėjo M. Čepas.
Dėl diskvalifikacijos rinktinei šiame susitikime padėti negalės puolėjas Armandas Kučys, o kas užims jo vietą startinėje sudėtyje, treneris neatskleidė.
„Turime Faustą [Steponavičių], turime Manfredą [Ruzgį], Edgarą [Dubicką], iš šių trijų opcijų ir rinksimės“, – sakė strategas.
Tarp rungtynių prieš Surinamą ir Lichtenšteiną lietuviai turėjo tris dienas ir, trenerio teigimu, jas pavyko išnaudoti tinkamai.
„Tikrai manau, kad šį laiką praleidome produktyviai, racionaliai paskirstėme savo darbus ir manau, kad didžiąją laiko dalį skyrėme tiems dalykams, ties kuriais strigome prieš Surinamą ir manau, kad šiuo metu esame pilnai pasiruošę laukiančiam susitikimui“, – kalbėjo treneris.
Penktadienį Azerbaidžanas svečiuose nugalėjo Lichtenšteiną ir užsitikrino pirmąją vietą grupėję, visgi, M. Čepas akcentavo, jog rinktinė paskutiniosiose metų rungtynėse sieks savo sirgaliams padovanoti pergalę.
„Vėlgi, nežiūrint į tai, kaip baigėsi rungtynės tarp Lichtenšteino ir Azerbaidžano, mums nestigs motyvacijos, nes atstovauti Lietuvai tai yra garbė ir dėsime visas pastangas, kad pasiektume pergalę.
Savo ruožtu dar kartą noriu pakviesti mūsų futbolo mylėtojus į šias rungtynes, palaikyti rinktinę, palaikyti žaidėjus ir kartu būti stadione. Mes sirgalius girdime labai puikiai ir esame jiems dėkingi už jų palaikymą“, – siuntė žinutę treneris.
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Likęs Lietuvos vyrų rinktinės lapkričio mėnesio grafikas
Lapkričio 16 diena (pirmadienis)
19.00 val. Lietuva – Lichtenšteinas
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