Lietuvos U-17 futbolo rinktinė neprilygo Vokietijai

Lietuviai susitiko su turnyro šeimininkais vokiečiais ir ten turėjo pripažinti grupės favoritų persvarą rezultatu 0:4 (0:3).
Turnyrą lietuviai užbaigs jau antradienį, kai paskutiniosiose rungtynėse išmėgins jėgas su Azerbaidžano ekipa. Priminsime, kad pirmoje dvikovoje lietuviai 4:2 nugalėjo Šiaurės Airijos futbolininkus.
Tuo tarpu šeštadienio susitikime šeimininkai savo pranašumą ėmesį įrodinėti nuo pirmųjų minučių. Gana anksti jie susikūrė saugią dviejų įvarčių persvarą, o kėlinio pabaigoje pridėjo ir trečią smūgį.
Po pertraukos žaidimas jau vyko ramiau, tačiau kėlinio pabaigoje vokiečiai pridėjo ir ketvirtą tikslų smūgį bei iškovojo antrąją užtikrintą pergalę šiame turnyre.
UEFA Europos vaikinų U17 čempionato atranka
Vokietija – Lietuva 4:0 (3:0)
Frankfurtas prie Maino, „DFB-Campus“ stadionas; teisėjas – Fotios Polychronis (Graikija)
Įvarčiai: 6 min., 12 min. ir 45+3 min. Bastian Assomo, 79 min. Milo Barde (Vokietija)
Įspėtas: 77 min. Linus Ludwig (Vokietija)
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Augustas Ruginis, Kipras Kazlauskas, Nojus Vyšniauskas, Tomas Veikutis, Matas Mirončikas, Ugnius Klimavičius (60 min. Jokūbas Žalnierukynas), Kristupas Liutvinas, Lukas Korvel (60 min. Rokas Melaikis), Justas Šluta (28 min. Eligijus Merliūnas), Gvidas Valatkevičius (83 min. Natan Molis), Džiugas Varkulevičius (83 min. Rokas Paulauskas).
Atsargoje: Orestas Sotkevičius, Rojus Kardelis, Simas Šiaudvytis, Simas Babenskas.
*********
Lietuvos rinktinės būsimų rungtynių tvarkaraštis
Lapkričio 17 diena (antradienis)
12.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.