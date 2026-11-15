FA „Šiauliai“ priartėjo prie išlikimo Toplygoje

Kretingos ekipa jau 1-ąją minutę galėjo išsiveržti į priekį, tačiau buvęs Saulės miesto ekipos atstovas Sergejus Amirzianas kamuolio per Gustą Baliutavičių neperkėlė. Abi komandos ilgą laiką nesukūrė pavojingų situacijų, tačiau viena „Minijos“ klaida kainavo brangiai.
31-ąją minutę Makanui Diawarai praradus kamuolį, FA „Šiauliai“ surengė greitą ataką, kuri baigėsi Danielio Romanovskio pelnytu įvarčiu. Kėlinio pabaigoje kretingiškius gelbėjo vartininkas Vukašinas Vranešas, kartą kamuolys skriejo virš skersinio.
Po pertraukos vėl „Minija“ vienos pirmųjų atakų surengė grėsmingą išpuolį – kamuolį virš vartų pasiuntė Julius Kasparavičius. Dovydo Lastausko kariauna sugebėjo išnaudoti standartinę situaciją, kai atšokusį kamuolį į vartus nukreipė Edgaras Bierontas.
Atsakomąsias rungtynes abi komandos žais lapkričio 21 dieną, 14 val., Saulės mieste.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.