LKL startas: įdomiausi naujokai, skambiausi perėjimai ir kas kvepia svilėsiu

Stipriausioje šalies lygoje neliko Mažeikių „M Basket“ ir Vilniaus „Wolves“ komandų, o prie starto linijos stoja „Gargždų“ krepšininkai.
Naujajame sezone netrūksta įdomių naujokų, kurie turėtų sustiprinti lygos lygį, skambių perėjimų iš vienos komandos į kitą bei sprendimų, jau dabar keliančių klausimų ir netgi kvepiančių svilėsiu.
Apie visa tai portalo Krepsinis.net straipsnyje.
Įdomiausi naujokai
Cameronas Reddishas – 26 metai, 203 cm, „Šiauliai“
Sunku tuo patikėti, bet skambiausią vasaros pirkinį atliko ne kažkas iš didžiųjų Lietuvos klubų, bet nuo šio sezono Dariaus Songailos treniruojama „Šiaulių“ komanda.
Jau dabar atletiško amerikiečio įsigijimas sprogdina Šiaulių komandos socialinius tinklus, tačiau „like’ai“ ir „subscribe’ai“ neatsispindi nei rungtynių rezultatuose, nei turnyrinėje lentelėje, tad pažiūrėkime, kokio profilio tai žaidėjas.
Dar praėjusiame sezone C.Reddishas Los Andželo „Lakers“ ekipoje turėjo 18 minučių vidurkį ir rinko po 3,2 taško, o jo geriausias statistiškai sezonas buvo 2022–2023 metais, kai atstovaudamas Portlando „Trail Blazers“ komandai per 28 minutes pelnė po 11 taškų.
Neįtikėtina, kad tokio lygio žaidėjas keliasi į LKL klubą, o dar labiau antakį verčia kilstelti tai, kad tai nėra krepšininkas suėstas traumų. 2021 metais puolėjas buvo patyręs bene rimčiausią Achilo traumą, po to dar 2022 metais buvo susižeidęs petį, vėliau turėjo problemų su čiurna bei keliu, tačiau tai nėra tiek žaidėjo karjeros trajektoriją keičiančios traumos.
Kalbame apie universalų puolėją, kurio žaidimas su kamuoliu skautus žavėjo net aukščiausiame lygyje. 216 cm ištiestų rankų ilgis, geras kūno valdymas, platūs tvirti žinsgniai LKL kontekste jį turėtų versti itin sunkiai sulaikomu žaidėju „1 prieš 1“.
Šioje vietoje galima įžvelgti tik vieną trūkumą. Kuo C.Reddishą šiauliečiai pakeis, kai jis išvyks? Turbūt mažai kas tikimės, kad jis išbus bent pusę sezono. Net būdamas nemotyvuotas ar žaisdamas „puse kojos“ šis amerikietis turėtų dominuoti LKL kontekste ir gana greitai pasukti savo karjerą kita linkme. Bet kokiu atveju tai, kad jį matysime Šiauliuose jau yra istorija, verčianti su nekantrumu laukti sezono starto.
Simonas Lukošius – 23 metai, 200 cm, Vilniaus „Rytas“
Keliaukime prie šiek tiek žemiškesnių, tačiau taip pat keliančių nemažai intrigos, pasirašymų. Keturis sezonus Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) praleidęs puolėjas yra vienas įdomesnių savo kartos talentų.
Paskutiniajame savo sezone už Atlanto S.Lukošius pajėgioje Sinsinačio „Bearcats“ komandoje per 18 minučių pelnė 10,3 taško, atkovojo po 3 kamuolius, o tritaškius metė 35 procentų tikslumu.
Nors pats pataikymo procentas ir nėra itin aukštas, bet kaip viena iš jo stiprybių yra matomas būtent metimas iš trijų taškų zonos. S.Lukošius taip pat pasižymi geru situacijų skaitymu ir nors nėra itin atletiškas žaidėjas, tačiau turi gana tvirtą kūną.
Kaip vienas iš didžiausių trūkumų dažnai yra pabrėžiama gynyba perimetre, kur puolėjui galbūt stinga šiek tiek greitesnių kojų. Nepaisant to, S.Lukošius yra bene įdomiausias lietuvis, kuris šį sezoną iš NCAA atvyksta žaisti į Lietuvą, o šiuo metu nustatyti lubas jo karjerai dar turbūt yra neįmanoma.
Pasirengime LKL debiutantas atrodo itin solidžiai ir fiksuoja 14 taškų vidurkį, o tritaškius meta 47 procentų tikslumu. Vargu, ar įmanoma, kad kažkas tokio išliktų ir sezono eigoje, bet realu, kad „Rytas“ su šiuo žaidėju gali būti stipriai pataikęs.
Augustine’as Rubitas – 36 metai, 203 cm, Panevėžio „Lietkabelis“
Galbūt šiek tiek netikėtas pasirinkimas, bet pasižiūrėti, kaip šiuo metu atrodo dar visai neseniai Eurolygoje solidžius skaičius turėjęs aukštaūgis, bus tikrai įdomu.
Dar 2022–2023 metų sezone A.Rubitas atstovavo Miuncheno „Bayern“ komandai ir Eurolygoje turėjo 10,9 taško bei 13,8 naudingumo balo vidurkius. Praėjo vos keli sezonai, o dabar A.Rubitas gavo tik laikiną kontraktą Panevėžio klube.
Po sezonų praleistų Miunchene amerikietis turėjo vidutinį sezoną Rostoko „Seawolves“ komandoje, o vertinti kažkokius skaičius ar pasirodymus Kuveito lygoje yra tiesiog beprasmiška.
Fardawso Aimaqo Panevėžio klube neliko, tad pirmieji patyrusio amerikiečio mėnesiai gali būti itin svarbūs. Kol kas kontrolinėse rungtynėse A.Rubitas renka po 12,3 taško ir 4 atkovotus kamuolius, tad jo indėlis puolime realu, kad gali būti visai didelis.
Didžiausi klausimai, kiek A.Rubitas yra pajėgus žaisti ir nacionaliniame čempionate, ir Europos taurėje. Situacija šiek tiek primena Bryanto Dunstono padėtį „Žalgiryje“, tačiau „Lietkabelis“ tokios prabangos taupyti aukštaūgio vietiniame čempionate neturės.
Stipriai intriguojantys perėjimai lygos viduje
Ąžuolas Tubelis – 23 metai, 208 cm, Kauno „Žalgiris“
Faktas, kad aukštaūgio pasirodymas daugiausiai bus vertinamas ne pagal LKL, o pagal Eurolygos skaičius ir rezultatus. Vis tik tai neabejotinai daugiausiai atgarsio sulaukęs perėjimas iš vienos LKL komandos į kitą.
Galima pradėti nuo to, kad šio perėjimo net nebūtų buvę, jeigu Alenas Smailagičius nebūtų pasipustęs padų į Boloniją. Reikėjo atitikmens ir gerokai pigesnę serbo versiją kauniečiai pabandė pačiupti iš už vos šimto kilometrų.
Praėjęs sezonas Vilniaus klube Ą.Tubeliui buvo banguotas, o jo pasirodymas gana stipriai buvo priklausomas nuo tiesioginių konkurentų. Itin solidžius skaičius aukštaūgis turėjo ir Europos čempionate, tačiau ir čia galima atkreipti dėmesį, kad geriausiai Ą.Tubelis atrodė arba prieš fiziškai silpnesnius, arba gerokai žemesnio lygio varžovus.
Bus labai įdomu pasižiūrėti, kokį vaidmenį ir funkcijas vilnietis turės „Žalgirio“ rotacijoje. Nors Rimas Kurtinaitis kalbėjo, kad pačiupinėjęs šį žaidėją nusprendė jį naudoti kaip „ketvirtą numerį“, tačiau Ą.Tubelio ribotos galimybės atakuoti iš toli jį vėl gali stumtelėti į „penktą poziciją“, kur jo susikeitimo gynyba vis tik yra didelis pranašumas.
Kauniečiai šį sezoną turi įrankius žaisti greitai ir Ą.Tubelis čia bus viena iš pagrindinių opcijų. Didelis pliusas yra ir tokio gynėjo, kaip Nigelas Williamsas-Gossas buvimas, kadangi įžaidėjas tikrai gali kurti progas aukštaūgiams pranašumo situacijose.
Didelės konkurencijos priekinėje linijoje Kauno ekipoje tarsi ir nėra, tad Ą.Tubelis tikrai turės šansų tiek LKL, tiek Eurolygoje jau pirmajame savo sezone „Žalgirio“ gretose. Belieka tik dirbti ir jais pasinaudoti.
Lukas Uleckas – 26 metai, 199 cm, Utenos „Juventus“
Praėję metai L.Uleckui prasidėjo galingai ir atrodė, kad puolėjas sužais visišką proveržio sezoną. Vis tik lapkričio mėnesį patirta trauma sujaukė planus. Į rikiuotę puolėjas sugrįžo tik pavasarį ir iškart vėl tapo vienu iš svarbiausių „Šiaulių“ komandos žaidėju.
Dar praėjusio sezono metu uteniškiai svarstė apie L.Ulecko kandidatūrą ir natūralu, kad vasarą su šiuo 26 metų žaidėju buvo sudaryta sutartis.
Jau kontrolinėse rungtynėse uteniškių naujokas atrodė itin solidžiai ir rinko po 14,3 taško ir po 16 naudingumo balų.
Jeigu anksčiau L.Uleckas daugiausiai buvo vertinamas kaip metikas, tai šiuo metu jis atrodo kaip gerokai universalesnis žaidėjas. Puolėjas atrodo sutvirtėjęs fiziškai ir pasiruošęs žengti didelį žingsnį į priekį.
Realu, kad L.Uleckas taps vienu iš Utenos komandos lyderių, o solidus sezonas konkurencingoje „Juventus“ organizacijoje šiam žaidėjui galėtų leisti kilti ir į aukštesnį lygį.
Vaidas Kariniauskas – 31 metai, 199 cm, „Šiauliai“
Dar vienas „Šiaulių“ ekipos naujokas, apie kurį tikrai norisi pakalbėti šiame tekste, yra Vaidas Kariniauskas. Jeigu Vilniaus „Wolves“ klube gynėjas buvo suolo galo žaidėjas, tai Šiauliuose nuo jo priklausys itin daug.
Daugiausiai klausimų šiuo metu galbūt kelia tai, kad praėjusį V.Kariniausko sezoną užbaigė trauma. Nuo kovo mėnesio krepšinio nežaidusiam gynėjui gali prireikti laiko, kad įeitų į ritmą. Kol kas tai rodo ir kontrolinės rungtynės, kuriose V.Kariniauskas dar neblizga.
Vis tik greičiausiai tik laiko klausimas, kada patyręs gynėjas įeis į formą, o tokio valdančio komandą žaidėjo kaip V.Kariniauskas aikštėje, gana naujai iškeptam strategui Dariui Songailai, prireiks.
Prisiminus, kaip V.Kariniauskas atrodė Utenos „Juventus“, Kėdainių „Nevėžio“ komandose, galima tikėti, kad vėl į žemesnį lygį sugrįžęs gynėjas turėtų tapti vienu iš pagrindinių Šiaulių komandos sraigtų.
„Kvepia svilėsiu“
Jalenas Henry – 29 metai, 203 cm, „Jonava“
Į Jonavą atvyko nemažai Europos klubų jau spėjęs apkeliauti puolėjas, kuris praėjusį sezoną rungtyniavo Tartu „Ulikool“ komandoje.
Tai, kad J.Henry išbuvo Tartu klube visą sezoną nėra įprasta praktika, kadangi prieš tai puolėjas dažniausiai keisdavo komandas jau sezono metu. Iš 7 profesionalo metų J.Henry klubus keitė net 4 sezonų metu.
Skaičiai Estijos-Latvijos lygoje tikrai nebuvo prasti, ten amerikietis turėjo 14,8 taško ir 6,4 atkovoto kamuolio vidurkius, tačiau lygos pajėgumas yra toks, kad stipriai sureikšminti šios statistikos nereikėtų.
Kipro, Šveicarijos, Vengrijos čempionatai taip ir nepakėlė šio žaidėjo į bent kažkiek aukštesnį lygį, o kol kas jo žaidimas pasirengime kelia klausimų.
Panašu, kad jam numatytas pagrindinio puolėjo vaidmuo ir taškus arčiau krepšio J.Henry renkasi gana stabiliai. Vis tik, kai priekinės linijos žaidėjas turi daugiau taškų (9,7) nei naudingumo balų (8,7) ir visose rungtynėse itin sparčiai renkasi pražangas, dvejonių tikrai atsiranda.
Galbūt puolėjas ir įsibėgės, tačiau jo funkcijos komandoje turėtų būti gana nemažos, o produktyvaus jo žaidimo laukti nėra kada.
Ryanas Schwiegeris – 26 metai, 197 cm, Utenos „Juventus“
Klausimų Utenos komandai turėtų jau dabar kelti Ryano Schwiegerio žaidimas. Pamačius šį pasirašymą galėjo pasirodyti, kad „Juventus“ renkasi gana saugų ir užtikrintą variantą, jeigu ne viena detalė.
Puolėjas praktiškai nežaidė visą praėjusį sezoną. R.Schwiegeris dar prieš praėjusio sezono pradžią pradėjo jausti diskomfortą pėdoje ir sužaidė vos ketverias rungtynes – dvi Vokietijos lygoje ir dvi FIBA Čempionų lygoje. Galiausiai amerikietis išvyko gydytis į JAV, o su Vechtos klubu kontraktas buvo nutrauktas.
Sezone iki problemų su pėda R.Schwiegeris Vokietijoje turėjo 10,7 taško ir 9,5 naudingumo balo vidurkius, tad pagridiniai klausimai, ar šis žaidėjas gali sugrįžti į buvusią formą ir ar Utenos klubas turi tam kantrybės.
Kol kas kontrolinėse rungtynėse puolėjas renka 4,6 taško ir 4,8 naudingumo balo, o tritaškius meta 27 proc. Turbūt nereikia sakyti, kad tokie skaičiai klubo vadovybės tikrai netenkins.
Jordanas Tuckeris – 27 metai, 201 cm, Klaipėdos „Neptūnas“
Dar vienas žaidėjas, ties kuriuo lūkesčiai tikrai yra gana didelį. Praėjusį sezoną NBA Plėtojimosi lygoje rungtyniavęs puolėjas nėra naujokas Europoje.
Bulgarijos lygoje J.Tuckeris su 20,6 taško vidurkiu tiesiog dominavo, o Prancūzijoje puolėjas jau fiksavo dvigubai kuklesnę statistiką – 10,8 taško ir 8,9 naudingumo balo.
Po metų Ruano „Charole“ ekipoje sugrįžimas į JAV į kažką itin apčiuopiamo nepavirto. Dvejose ekipose save bandęs parodyti amerikietis užsikabinti už NBA svajonės neįstengė.
Vėlgi į šį žaidėją norisi žvelgti per Europos taurės prizmę ir tai vis tik bus aukščiausias lygis šio krepšininko karjeroje.
Netgi žemesniame lygyje viena iš didžiausių J.Tuckerio problemų buvo sprendimai aikštėje bei prasta metimų selekcija. Nors pataikyti puolėjas gali, bet aukštus procentus išlaikyti būtent dėl prastų sprendimų būdavo gana sunku.
Tos pačios problemos žaidėją lydėdavo ir gynyboje. Prastas situacijų skaitymas, neužtikrinta gynyba „1 prieš 1“ ir per gilios pagalbos yra išskiriamos šio žaidėjo silpnybės.
Lukesčiai dideli, o kol kas pasirengime buvo fikusojami 6,5 taško ir 4,5 naudingumo balo vidurkiai. Pozityvo nedaug, o žaidėjo vaidmuo komandoje numatytas itin svarbus. Laukti liko nedaug ir jau pirmieji mačai nemažai pasakys apie šio žaidėjo galimybes.
