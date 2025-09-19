Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Flickas po pergalės Čempionų lygoje prieš „Newcastle Utd“ gyrė dublį pelniusį Rashfordą

2025-09-19 02:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 02:10

„Barcelona“ UEFA Čempionų lygos išvykos rungtynėse 2:1 nugalėjo „Newcastle United“ futbolininkus. Katalonų ekipos vyriausiasis treneris Hansi Flickas po šio susitikimo negailėjo liaupsių dublį pelniusiam Marcusui Rashfordui.

Marcusas Rashfordas | Scanpix nuotr.

„Barcelona“ UEFA Čempionų lygos išvykos rungtynėse 2:1 nugalėjo „Newcastle United“ futbolininkus. Katalonų ekipos vyriausiasis treneris Hansi Flickas po šio susitikimo negailėjo liaupsių dublį pelniusiam Marcusui Rashfordui.

0

„Man tai buvo pirmas žingsnis. Dabar jis turės žengti sekantį žingsnį. Šios rungtynės, pelnyti įvarčiai Anglijoje prieš „Newcastle Utd“ atstovaujant „Barcelonai“ Čempionų lygoje yra puiku. Tai suteikia jam pasitikėjimo savimi, o tai yra svarbiausia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Manęs jo įvarčiai nestebina. Manau, kad jis yra fantastiškas žaidėjas. Jo įgūdžiai ir užbaigimai yra neįtikėtini. Jis pirmajame kėlinyje bandė sukurti progų, tačiau užbaigimai nebuvo sėkmingi, antrajame kėlinyje situacija buvo kitokia.

Puolėjui visada yra gerai pasižymėti. Esu laimingas. Jis yra svarbus žaidėjas. Kai prieš sezoną kalbėjomės apie tai, ko mums reikia komandoje, manėme, kad mums reikia tokio žaidėjo kaip jis. Kai atsirado galimybė jį įsigyti, pasakiau, kad turime tai padaryti. Jis yra puikus žaidėjas“, – teigė strategas.

„Barcelona“ artimiausias rungtynes žais rugsėjo 21-ąją dieną, kai „La Liga“ pirmenybėse susitiks su „Getafe“.

