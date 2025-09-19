Flickas po pergalės Čempionų lygoje prieš „Newcastle Utd“ gyrė dublį pelniusį Rashfordą

„Man tai buvo pirmas žingsnis. Dabar jis turės žengti sekantį žingsnį. Šios rungtynės, pelnyti įvarčiai Anglijoje prieš „Newcastle Utd“ atstovaujant „Barcelonai“ Čempionų lygoje yra puiku. Tai suteikia jam pasitikėjimo savimi, o tai yra svarbiausia.
Manęs jo įvarčiai nestebina. Manau, kad jis yra fantastiškas žaidėjas. Jo įgūdžiai ir užbaigimai yra neįtikėtini. Jis pirmajame kėlinyje bandė sukurti progų, tačiau užbaigimai nebuvo sėkmingi, antrajame kėlinyje situacija buvo kitokia.
Puolėjui visada yra gerai pasižymėti. Esu laimingas. Jis yra svarbus žaidėjas. Kai prieš sezoną kalbėjomės apie tai, ko mums reikia komandoje, manėme, kad mums reikia tokio žaidėjo kaip jis. Kai atsirado galimybė jį įsigyti, pasakiau, kad turime tai padaryti. Jis yra puikus žaidėjas“, – teigė strategas.
„Barcelona“ artimiausias rungtynes žais rugsėjo 21-ąją dieną, kai „La Liga“ pirmenybėse susitiks su „Getafe“.
