„Man City“ užtikrintai pranoko dešimtyje žaisti likusį „Napoli“

Giovanni Di Lorenzo sužaidus vos 20 minučių už pražangą prieš Erlingą Haalandą po VAR peržiūros buvo nubaustas raudona kortele ir „Napoli“ liko žaisti dešimtyje. Netrukus dėl to Kevinas De Bruyne buvo pakeistas, vietoje jo aikštėje pasirodė Mathias Olivera.
E. Haalandas antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu galva perkėlė kamuolį per vartininką ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0.Iš varžovų gynybos išsilaisvinęs Jeremy Doku nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
„Man City“ šiame susitikime iš viso atliko net 23 smūgius, kai tuo tarpu „Napoli“ futbolininkai – vos 1.
„Man City“ gerbėjai šiltai sutiko buvusį komandos futbolininką K. De Bruyne.
„Karalius Kev. Vieną kartą mėlynas, amžinai mėlynas“,– iškėlęs plakatą laikė vienas iš fanų.
E. Haalandas pelnė savo 50-ąjį įvartį per 49 sužaistas rungtynes Čempionų lygoje.
Man City showing love to their club legend pre-game.— ESPN FC (@ESPNFC) September 18, 2025
Once a blue, always a blue. 💙 pic.twitter.com/XDmWm8GBRP
Kiti rezultatai:
„Eintracht“ 5:1 „Galatasaray“
„Sporting“ 4:1 „Kairat“
