  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

LKL: „Nevėžis“ – „Žalgiris“ (GYVAI)

2025-11-09 18:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 18:40

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“ šį vakarą vyks antrosios rungtynės. Jose susitiks Kauno „Žalgiris“ ir Kėdainių „Nevėžis“.

Žalgiriečiai keliauja į Kėdainius (BNS nuotr.)

Žalgiriečiai pirmajame rate kol kas laimėjo 6 kartus iš 7, o kėdainiečiai – 3 sykius. Šios rungtynės uždarys pirmojo rato kovas LKL.

0

Žalgiriečiai pirmajame rate kol kas laimėjo 6 kartus iš 7, o kėdainiečiai – 3 sykius. Šios rungtynės uždarys pirmojo rato kovas LKL.

Rungtynių pradžia – 19.10 val., jas sekite su Krepsinis.net.

Poilsio gavo Ąžuolas Tubelis, Sylvainas Francisco ir Maodo Lo. Rungtynėms registruotas ir starto penkete yra Dovydas Giedraitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mačo eiga:

Rungtynės prasidėjo lygia kova. Justinas Ramanauskas išvedė į priekį kėdainiečius (8:5), bet jam atsakė Mantas Rubštavičius – 8:8. „Žalgiris“ pabandė atitrūkti (15:11), nors skirtumas vėl tirpo iki minimumo, o galiausiai J.Ramanauskas išvedė priekin savo ekipą – 18:17. Po pirmojo kėlinio kauniečiai turėjo trapią persvarą – 21:19.

Deivido Sirvydžio ir Edgaro Ulanovo metimai didino žalgiriečių persvarą (25:19), bet ir vėl „Nevėžis“ turėjo atsaką – po T.Perkinso tritaškio atsiliko vos 24:25. Dominykas Daubaris ir Arnas Butkevičius paleido po tritaškį, o debiutantas savo puikų pasirodymą tęsė. Galiausiai „Žalgiris“ atitrūko dviženkle persvara (43:29) ir po pirmos mačo dalies buvo priekyje 45:31.

