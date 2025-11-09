LKL: „Nevėžis“ – „Žalgiris“ (GYVAI)

Žalgiriečiai pirmajame rate kol kas laimėjo 6 kartus iš 7, o kėdainiečiai – 3 sykius. Šios rungtynės uždarys pirmojo rato kovas LKL.
Rungtynių pradžia – 19.10 val., jas sekite su Krepsinis.net.
Poilsio gavo Ąžuolas Tubelis, Sylvainas Francisco ir Maodo Lo. Rungtynėms registruotas ir starto penkete yra Dovydas Giedraitis.
Mačo eiga:
Rungtynės prasidėjo lygia kova. Justinas Ramanauskas išvedė į priekį kėdainiečius (8:5), bet jam atsakė Mantas Rubštavičius – 8:8. „Žalgiris“ pabandė atitrūkti (15:11), nors skirtumas vėl tirpo iki minimumo, o galiausiai J.Ramanauskas išvedė priekin savo ekipą – 18:17. Po pirmojo kėlinio kauniečiai turėjo trapią persvarą – 21:19.
Deivido Sirvydžio ir Edgaro Ulanovo metimai didino žalgiriečių persvarą (25:19), bet ir vėl „Nevėžis“ turėjo atsaką – po T.Perkinso tritaškio atsiliko vos 24:25. Dominykas Daubaris ir Arnas Butkevičius paleido po tritaškį, o debiutantas savo puikų pasirodymą tęsė. Galiausiai „Žalgiris“ atitrūko dviženkle persvara (43:29) ir po pirmos mačo dalies buvo priekyje 45:31.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!